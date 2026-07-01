BlaBlaCar запускает сервис еще в 20 странах мира Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

BlaBlaCar запускает сервис еще в 20 странах мира

Компания BlaBlaCar объявила о расширении деятельности на 20 новых рынках в Европе, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Северной Африке. После запуска глобальное присутствие платформы будет охватывать 41 страну.

Об этом пишет Dev.ua.

В компании отмечают, что реализовать масштабное расширение удалось благодаря использованию искусственного интеллекта для ускорения локализации сервиса и масштабирования операционной деятельности.

Расширение платформы происходит на фоне роста цен на горючее, что способствует популярности сервисов совместных поездок.

По данным компании, только с марта по май 2026 года к платформе в мире присоединились более 600 тыс. новых водителей.

Выход на новые рынки

В Европе BlaBlaCar выходит на рынки Молдовы, Болгарии, Греции, Албании, Боснии и Герцеговины и Северной Македонии.

После десятилетия работы в Бразилии, которая является вторым по величине рынком BlaBlaCar в мире (25 млн пассажиров в 2025 г.), компания расширяет присутствие в странах Латинской Америки: Аргентине, Боливии, Чили, Колумбии, Эквадоре, Парагвае, Перу и Уругвае.

В Юго-Восточной Азии BlaBlaCar начинает работу в Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Таиланде и Вьетнаме. Регион имеет значительный потенциал для развития из-за высокого спроса на доступные междугородные перевозки.

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Компания впервые начинает деятельность на африканском континенте, стартуя с Марокко. Это расширение основано на географической близости и подобных моделях путешествий, которые уже сформировались на французском и испанском рынках.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в приложении BlaBlaCar появились новые инструменты для организации поездок. Пользователи получили возможность согласовывать дополнительные остановки или изменение маршрута за доплату, а водители — публиковать одинаковые поездки сразу на несколько дат.

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