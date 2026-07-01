0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

BlaBlaCar запускает сервис еще в 20 странах мира

Фондовый рынок
13
BlaBlaCar запускает сервис еще в 20 странах мира
BlaBlaCar запускает сервис еще в 20 странах мира
Компания BlaBlaCar объявила о расширении деятельности на 20 новых рынках в Европе, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Северной Африке. После запуска глобальное присутствие платформы будет охватывать 41 страну.
Об этом пишет Dev.ua.
В компании отмечают, что реализовать масштабное расширение удалось благодаря использованию искусственного интеллекта для ускорения локализации сервиса и масштабирования операционной деятельности.
Расширение платформы происходит на фоне роста цен на горючее, что способствует популярности сервисов совместных поездок.
По данным компании, только с марта по май 2026 года к платформе в мире присоединились более 600 тыс. новых водителей.

Выход на новые рынки

В Европе BlaBlaCar выходит на рынки Молдовы, Болгарии, Греции, Албании, Боснии и Герцеговины и Северной Македонии.
После десятилетия работы в Бразилии, которая является вторым по величине рынком BlaBlaCar в мире (25 млн пассажиров в 2025 г.), компания расширяет присутствие в странах Латинской Америки: Аргентине, Боливии, Чили, Колумбии, Эквадоре, Парагвае, Перу и Уругвае.
В Юго-Восточной Азии BlaBlaCar начинает работу в Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Таиланде и Вьетнаме. Регион имеет значительный потенциал для развития из-за высокого спроса на доступные междугородные перевозки.
Читайте также
Компания впервые начинает деятельность на африканском континенте, стартуя с Марокко. Это расширение основано на географической близости и подобных моделях путешествий, которые уже сформировались на французском и испанском рынках.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в приложении BlaBlaCar появились новые инструменты для организации поездок. Пользователи получили возможность согласовывать дополнительные остановки или изменение маршрута за доплату, а водители — публиковать одинаковые поездки сразу на несколько дат.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems