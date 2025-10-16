0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бизнесу все сложнее искать работников: что еще мешает развитию

120
Бизнесу все сложнее искать работников: что еще мешает развитию
Бизнесу все сложнее искать работников: что еще мешает развитию
В сентябре украинские предприятия все чаще жаловались на трудности с поиском работников как квалифицированных, так и неквалифицированных.
Параллельно сохраняются другие ключевые проблемы, влияющие на развитие бизнеса: от перебоев с электроэнергией до разрыва цепочек поставок.
Об этом свидетельствуют результаты «Нового ежемесячного опроса предприятий» от Института экономических исследований.

Найти работников еще сложнее

  • Доля компаний, указавших, что найти квалифицированных работников стало сложнее, выросла с 50,1% в августе до 52,8% в сентябре.
  • Еще более заметный рост зафиксирован среди тех, кому труднее найти неквалифицированных работников — с 36,3% до 39,6%.
В общем рейтинге препятствий для бизнеса «нехватка рабочей силы» немного уменьшилась — с 62% в августе до 60% в сентябре, оставаясь главной проблемой для предприятий.
Бизнесу все сложнее искать работников: что еще мешает развитию

Лидеры препятствий для бизнеса

Тройка основных проблем в сентябре 2025 года осталась неизменной:
  • нехватка рабочей силы — 60%;
  • рост цен на сырье и товары — 55%;
  • опасно работать — 51%.
Среди других проблем, которые выделяют предприниматели: уменьшение спроса (25%), сложности с перевозкой сырья или готовых товаров по Украине (18%) и разрыв цепочек поставки (17%).
Бизнесу все сложнее искать работников: что еще мешает развитию

Опасные условия работы по регионам

Вопросы безопасности наиболее актуальны для крупных предприятий, тогда как микро-, малые и средние компании оценивают риски примерно одинаково.
Читайте также
Высокий уровень беспокойства наблюдается в Винницкой, Киевской, Одесской, Харьковской и Запорожской областях — более 80% предприятий считают опасные условия препятствием для ведения бизнеса.
Бизнесу все сложнее искать работников: что еще мешает развитию

Перебои с электроэнергией

Как показал опрос, в августе 2025 года 15% предприятий были вынуждены временно приостанавливать работу из-за отключения электроэнергии. Это привело к потере 3% от общего рабочего времени.
Больше всего от отключений света пострадали микропредприятия и предприятия Сумской и Днепропетровской областей, а среди отраслей наибольшие потери наблюдались в металлургии и металлообработке.
Бизнесу все сложнее искать работников: что еще мешает развитию

Оценка экономической политики правительства

Отношение бизнеса к экономической политике правительства в сентябре стало более сдержанным:
  • Положительные оценки снизились с 8% до 4%
  • Нейтральные отметки выросли с 55% до 63%
  • Отрицательные оценки сократились с 25% до 21%
Читайте также
Стабильной остается доля тех, кто считает правительство регулятором (45%), тогда как предпринимателей, воспринимающих правительство как препятствие, снизилась с 25% до 19%. В то же время уровень неопределенности возрос: доля тех, кто затруднился ответить, увеличилась с 16% до 25%.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems