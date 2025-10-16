Бизнесу все сложнее искать работников: что еще мешает развитию
В сентябре украинские предприятия все чаще жаловались на трудности с поиском работников как квалифицированных, так и неквалифицированных.
Параллельно сохраняются другие ключевые проблемы, влияющие на развитие бизнеса: от перебоев с электроэнергией до разрыва цепочек поставок.
Об этом свидетельствуют результаты «Нового ежемесячного опроса предприятий» от Института экономических исследований.
Найти работников еще сложнее
- Доля компаний, указавших, что найти квалифицированных работников стало сложнее, выросла с 50,1% в августе до 52,8% в сентябре.
- Еще более заметный рост зафиксирован среди тех, кому труднее найти неквалифицированных работников — с 36,3% до 39,6%.
В общем рейтинге препятствий для бизнеса «нехватка рабочей силы» немного уменьшилась — с 62% в августе до 60% в сентябре, оставаясь главной проблемой для предприятий.
Лидеры препятствий для бизнеса
Тройка основных проблем в сентябре 2025 года осталась неизменной:
- нехватка рабочей силы — 60%;
- рост цен на сырье и товары — 55%;
- опасно работать — 51%.
Среди других проблем, которые выделяют предприниматели: уменьшение спроса (25%), сложности с перевозкой сырья или готовых товаров по Украине (18%) и разрыв цепочек поставки (17%).
Опасные условия работы по регионам
Вопросы безопасности наиболее актуальны для крупных предприятий, тогда как микро-, малые и средние компании оценивают риски примерно одинаково.
Высокий уровень беспокойства наблюдается в Винницкой, Киевской, Одесской, Харьковской и Запорожской областях — более 80% предприятий считают опасные условия препятствием для ведения бизнеса.
Перебои с электроэнергией
Как показал опрос, в августе 2025 года 15% предприятий были вынуждены временно приостанавливать работу из-за отключения электроэнергии. Это привело к потере 3% от общего рабочего времени.
Больше всего от отключений света пострадали микропредприятия и предприятия Сумской и Днепропетровской областей, а среди отраслей наибольшие потери наблюдались в металлургии и металлообработке.
Оценка экономической политики правительства
Отношение бизнеса к экономической политике правительства в сентябре стало более сдержанным:
- Положительные оценки снизились с 8% до 4%
- Нейтральные отметки выросли с 55% до 63%
- Отрицательные оценки сократились с 25% до 21%
Стабильной остается доля тех, кто считает правительство регулятором (45%), тогда как предпринимателей, воспринимающих правительство как препятствие, снизилась с 25% до 19%. В то же время уровень неопределенности возрос: доля тех, кто затруднился ответить, увеличилась с 16% до 25%.
