Бизнесу все сложнее искать работников: что еще мешает развитию

В сентябре украинские предприятия все чаще жаловались на трудности с поиском работников как квалифицированных, так и неквалифицированных.

Параллельно сохраняются другие ключевые проблемы, влияющие на развитие бизнеса: от перебоев с электроэнергией до разрыва цепочек поставок.

Об этом свидетельствуют результаты «Нового ежемесячного опроса предприятий» от Института экономических исследований.

Найти работников еще сложнее

Доля компаний, указавших, что найти квалифицированных работников стало сложнее, выросла с 50,1% в августе до 52,8% в сентябре.

Еще более заметный рост зафиксирован среди тех, кому труднее найти неквалифицированных работников — с 36,3% до 39,6%.

В общем рейтинге препятствий для бизнеса «нехватка рабочей силы» немного уменьшилась — с 62% в августе до 60% в сентябре, оставаясь главной проблемой для предприятий.

Лидеры препятствий для бизнеса

Тройка основных проблем в сентябре 2025 года осталась неизменной:

нехватка рабочей силы — 60%;

рост цен на сырье и товары — 55%;

опасно работать — 51%.

Среди других проблем, которые выделяют предприниматели: уменьшение спроса (25%), сложности с перевозкой сырья или готовых товаров по Украине (18%) и разрыв цепочек поставки (17%).

Опасные условия работы по регионам

Вопросы безопасности наиболее актуальны для крупных предприятий, тогда как микро-, малые и средние компании оценивают риски примерно одинаково.

Высокий уровень беспокойства наблюдается в Винницкой, Киевской, Одесской, Харьковской и Запорожской областях — более 80% предприятий считают опасные условия препятствием для ведения бизнеса.

Перебои с электроэнергией

Как показал опрос, в августе 2025 года 15% предприятий были вынуждены временно приостанавливать работу из-за отключения электроэнергии. Это привело к потере 3% от общего рабочего времени.

Больше всего от отключений света пострадали микропредприятия и предприятия Сумской и Днепропетровской областей, а среди отраслей наибольшие потери наблюдались в металлургии и металлообработке.

Оценка экономической политики правительства

Отношение бизнеса к экономической политике правительства в сентябре стало более сдержанным:

Положительные оценки снизились с 8% до 4%

Нейтральные отметки выросли с 55% до 63%

Отрицательные оценки сократились с 25% до 21%

Стабильной остается доля тех, кто считает правительство регулятором (45%), тогда как предпринимателей, воспринимающих правительство как препятствие, снизилась с 25% до 19%. В то же время уровень неопределенности возрос: доля тех, кто затруднился ответить, увеличилась с 16% до 25%.

