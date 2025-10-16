Как принимать инвестиционные решения с помощью AI: практический воркшоп от Академии Минфин
Искусственный интеллект уже активно используют в своей работе мировые фонды, компании и частные инвесторы. Он помогает анализировать рынки, оценивать риски и работать с большими массивами данных.
Хотите узнать об этом больше и интегрировать AI в собственный инвестиционный процесс? Регистрируйтесь на практический онлайн-воркшоп от Академии Минфин.
Тема воркшопа: «AI и инвестиции: как инвестору анализировать данные и работать с инструментами».
Разберем, какие AI-инструменты могут быть полезны в работе с инвестициями, и рассмотрим живую демонстрацию анализа акций, криптовалют и недвижимости. Вы научитесь писать промпты так, чтобы получать реальные данные, и поймете, где граница между технологиями и здравым смыслом инвестора.
Когда: 30 октября, начало в 19:00
Формат: онлайн, 1,5−2 часа. + 15−20 мин. Q&A
Кому будет полезно
Этот воркшоп для всех, кто интересуется инвестициями и современными технологиями:
- для инвесторов и трейдеров, желающих усилить свой анализ современными инструментами:
- для финансовых аналитиков, работающих с большими объемами данных:
- для предпринимателей и руководителей бизнеса, желающих прогнозировать рыночные тенденции;
- для всех, кто изучает AI и желает увидеть его реальное применение в финансовой сфере.
Информация будет ценна и для начинающих в инвестициях. Она поможет структурировать подход и использовать AI в качестве помощника в работе с инвестициями.
О чем этот воркшоп
Спикер покажет на реальных примерах, как искусственный интеллект может помогать инвестору, и объяснит:
- Какие задачи AI может выполнять эффективнее человека
- Самые распространенные мифы об AI в инвестициях
- Как фонды, аналитические компании, частные инвесторы уже применяют AI
- Как AI помогает анализировать рынки: акции, ETF, криптовалюты
- Использование AI для криптовалют: анализ новостей, on-chain данных, обнаружение возможностей
- Недвижимость: AI для оценки рынка и рисков
- Как правильно задавать вопросы к AI, чтобы получить полезный аналитический результат
- Примеры образовательных задач: анализ новости, сравнение компаний, оценка рисков актива
- Демонстрация: как AI структурирует данные (таблицы, ключевые факторы, тренды)
- Как критически оценивать результаты от AI
- Практическое использование AI-инструментов и сервисов для инвестора
- Как интегрировать AI в собственный процесс анализа: стратегические советы
После основной части воркшопа спикер проведет Q&A-сессию (15−20 мин.), где ответит на вопросы и даст стратегические советы.
Кто спикер
Воркшоп проведет Михаил Пацан — предприниматель, инвестор, управляющий активами с 18-летним опытом, эксперт по международным финансовым рынкам.
Основатель первого Web3-университета Learn to Earn Global, IT-компании AISync Global и блокчейн-протокола защиты интеллектуальных активов Amsets.
Разработчик методологии применения искусственного интеллекта в инвестировании (2019 г.).
Основатель и автор всех учебных курсов крупнейшей академии финансовой грамотности (2016−2022 гг.). Лектор Киево-Могилянской бизнес-школы, KIEF Academy и университета Learn to Earn Global.
Автор многочисленных статей для деловых изданий, спикер специализированных и международных конференций по искусственному интеллекту, виртуальным активам, антикризисной финансовой грамотности и инвестированию.
Как посетить событие
Чтобы стать участником воркшопа, зарегистрируйтесь по ссылке.
Количество мест ограничено, поэтому советуем успеть забронировать участие по цене EARLY BIRDS — 1500 грн. Специальная цена действует до 26 октября, затем возрастет.
Участники получат доступ к онлайн-трансляции, презентации, дополнительным материалам и записи события. Также предусмотрены подарки от Академии Минфина.
Присоединяйтесь и узнайте, как применять AI-инструменты для более глубокого инвестанализа и эффективного управления активами.
