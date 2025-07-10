Бизнесу напомнили о возвращении полных штрафов за РРО — Finance.ua

Бизнесу напомнили о возвращении полных штрафов за РРО
С 1 августа 2025 г. за нарушение требований использования РРО/ПРРО придется платить полный размер штрафов.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба.
«С 1 августа 2025 года завершится переходный период, во время которого действовал уменьшенный размер штрафов за нарушение правил применения РРО/ПРРО», — говорится в сообщении.
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В 2023 году после возобновления права контролирующих органов на полноценное применение штрафных санкций государство временно уменьшило их размер до 25% и 50% для адаптации бизнеса к новым условиям.
Эти смягчения утратят силу, и штрафы за неприменение РРО и невыдачу чеков снова будут взиматься в полном объеме:
- 100% - стоимости товаров (работ, услуг) при первом нарушении;
- 150% - стоимости при каждом последующем нарушении.
ГНС призывает хозяйствующих субъектов обеспечить соблюдение установленных правил расчетов в сфере торговли, общественного питания и услуг. В частности:
- использовать только зарегистрированные РРО, ПРРО или расчетные книги;
- производить расчеты на полную сумму стоимости товаров или услуг;
- выдавать покупателям соответствующие расчетные документы (в бумажной или электронной форме).
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