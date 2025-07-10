Бизнесу напомнили о возвращении полных штрафов за РРО — Finance.ua

Бизнесу напомнили о возвращении полных штрафов за РРО Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Бизнесу напомнили о возвращении полных штрафов за РРО

С 1 августа 2025 г. за нарушение требований использования РРО/ПРРО придется платить полный размер штрафов.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

«С 1 августа 2025 года завершится переходный период, во время которого действовал уменьшенный размер штрафов за нарушение правил применения РРО/ПРРО», — говорится в сообщении.

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В 2023 году после возобновления права контролирующих органов на полноценное применение штрафных санкций государство временно уменьшило их размер до 25% и 50% для адаптации бизнеса к новым условиям.

Эти смягчения утратят силу, и штрафы за неприменение РРО и невыдачу чеков снова будут взиматься в полном объеме:

100% - стоимости товаров (работ, услуг) при первом нарушении;

150% - стоимости при каждом последующем нарушении.

ГНС призывает хозяйствующих субъектов обеспечить соблюдение установленных правил расчетов в сфере торговли, общественного питания и услуг. В частности:

использовать только зарегистрированные РРО, ПРРО или расчетные книги;

производить расчеты на полную сумму стоимости товаров или услуг;

выдавать покупателям соответствующие расчетные документы (в бумажной или электронной форме).

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