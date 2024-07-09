Бизнесмены из рф получили более 11 миллиардов долларов дивидендов из-за бума военной экономики — Finance.ua
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Бизнесмены из рф получили более 11 миллиардов долларов дивидендов из-за бума военной экономики

Мир
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Не менее дюжины российских бизнесменов получили более 1 трлн руб. (11,3 млрд долл.) за 2023 год и в первом квартале 2024 года в виде дивидендов.
Об этом сообщает Bloomberg.
российские магнаты получили 11,3 миллиарда долларов в виде дивидендов, поскольку их компании возобновили или увеличили выплаты на фоне адаптации экономики рф к санкциям.
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Сообщается, что многие эти магнаты тесно связаны с президентом Владимиром Путиным, лишь некоторые — попали под санкции из-за войны, которая длится уже третий год.
Вагит Алекперов, ключевой акционер и бывший президент нефтяного гиганта ПАО «Лукойл», возглавил список с дивидендами в размере около 186 млрд руб. Он находится под санкциями Великобритании и Австралии, но до сих пор избегал санкций США и Евросоюза.
Миллиардеры Алексей Мордашов из ПАО «Северсталь» и Владимир Лисин из ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» оказались следующими с 148 млрд руб. и 121 млрд руб. дивидендного дохода соответственно. Мордашов находится под санкциями США, Великобритании и ЕС, тогда как Лисин не находится под серьезными ограничениями.
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В то же время отмечается, что миллиардеры столкнулись с проблемой, куда инвестировать свои дивиденды после того, как санкции заставили многих обратиться к внутреннему рынку. В мае частные инвесторы вложили на Московской бирже 116,3 млрд рублей, что является рекордным месячным показателем в 2024 году.
В сообщении добавляют, что Инвестиции в российскую промышленность выросли на 14,5% в годовом исчислении в первом квартале до рекордных около 6 трлн руб. Однако внутренние возможности ограничены.
Многие государственные корпорации, такие как ПАО «Газпром нефть» и крупнейший российский банк ПАО «Сбербанк», никогда не прекращали выплачивать дивиденды, получая рекордную прибыль во время войны. В прошлом месяце акционеры Сбербанка утвердили рекордные 752 млрд руб. дивидендов за 2023 год.
По материалам:
Економічна Правда
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