Бизнесмена разоблачили на хищении 6 миллионов гривен на ремонте дорог в Киевской области — Finance.ua
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Бизнесмена разоблачили на хищении 6 миллионов гривен на ремонте дорог в Киевской области

Криминал
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Бизнесмена разоблачили на хищении 6 миллионов гривен на ремонте дорог в Киевской области
Бизнесмена разоблачили на хищении 6 миллионов гривен на ремонте дорог в Киевской области
Полиция разоблачила предпринимателя на завышении стоимости работ по ремонту дорог в Киевской области, что повлекло излишнее расходование из бюджета 6,3 миллиона гривен.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Как установили оперативники управления стратегических расследований в Киеве совместно со следователями ГУНП в Киеве, организовал преступную деятельность владелец и директор частного предприятия, специализирующегося на строительстве дорог и автострад. Так, коммунальное предприятие заключило договор с частной фирмой по выполнению текущих ремонтных работ участка автомобильной дороги общего пользования государственного значения в Киевской области.
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Во время проведения запланированных работ 64-летний владелец и директор подрядной организации вносил в официальную документацию недостоверные сведения об объемах выполненных работ и их качестве. Как следствие, государственному бюджету нанесен ущерб в размере почти 6,3 млн грн. Данный факт подтвердила проведённая экспертиза.
16 августа на основании собранных доказательств должностному лицу предприятия сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
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За содеянное фигуранту может грозить лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании директору предприятия меры пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранители проверяют причастность к делу других лиц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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