В Украину пытались ввезти 200 контрабандных iPhone на 7 млн ​​грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украину пытались ввезти 200 контрабандных iPhone на 7 млн ​​грн

Криминал
13
В Украину пытались ввезти 200 контрабандных iPhone на 7 млн ​​грн
В Украину пытались ввезти 200 контрабандных iPhone на 7 млн ​​грн, Фото: customs.gov.ua
Львовские таможенники при осмотре рейсового автобуса на границе с Польшей обнаружили тайник с техникой Apple на 7 млн ​​грн.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
«16 августа, около 03:00, в пункт пропуска „Грушев — Будомеж“ прибыл рейсовый автобус из Польши. Рассчитав риски, должностные лица Львовской таможни направили транспортное средство на углубленный досмотр», — говорится в сообщении.
Читайте также
В результате представители таможни совместно с пограничниками обнаружили в конструктивных полостях автобуса технику Apple.
После подсчета был составлен админпротокол по 200 обнаруженным единицам техники — новым Apple iPhone 13−14. Ориентировочная стоимость находки — 7 млн грн.
Место для вашей рекламы
Ответственность за сокрытие товара от таможенного контроля регулируется ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров — непосредственных предметов нарушения таможенных правил — с конфискацией этих товаров.
Товар изъят. В ближайшее время дело будет рассматриваться в суде.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.