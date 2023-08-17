В Украину пытались ввезти 200 контрабандных iPhone на 7 млн ​​грн — Finance.ua

В Украину пытались ввезти 200 контрабандных iPhone на 7 млн грн
Львовские таможенники при осмотре рейсового автобуса на границе с Польшей обнаружили тайник с техникой Apple на 7 млн грн.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
«16 августа, около 03:00, в пункт пропуска „Грушев — Будомеж“ прибыл рейсовый автобус из Польши. Рассчитав риски, должностные лица Львовской таможни направили транспортное средство на углубленный досмотр», — говорится в сообщении.
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В результате представители таможни совместно с пограничниками обнаружили в конструктивных полостях автобуса технику Apple.
После подсчета был составлен админпротокол по 200 обнаруженным единицам техники — новым Apple iPhone 13−14. Ориентировочная стоимость находки — 7 млн грн.
Ответственность за сокрытие товара от таможенного контроля регулируется ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров — непосредственных предметов нарушения таможенных правил — с конфискацией этих товаров.
Товар изъят. В ближайшее время дело будет рассматриваться в суде.
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