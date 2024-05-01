Бизнес заявил о новых проблемах с экспортом — Finance.ua

Бизнес заявил о новых проблемах с экспортом Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Экспорт трески технологической в ​​качестве возвратных отходов в настоящее время фактически заблокирован из-за отсутствия необходимого технического решения.

Об этом сообщают эксперты Комитета деревообрабатывающей и мебельной отрасли Европейской бизнес ассоциации.

«Для экспорта деревообрабатывающей продукции компании должны получить сертификат о происхождении лесоматериалов и производимых из них пиломатериалов исключительно в электронной форме, согласно требованиям Постановления Кабмина № 483 от 12 мая 2023 года», — говорится в заявлении.

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Как отмечают в ЕБА, это же постановление обязывало Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Министерство цифровой трансформации Украины до 17 декабря 2023 года обеспечить возможность выдачи лесорубного билета и сертификата в электронной форме. По информации от компаний-членов Ассоциации, до сих пор такая техническая возможность не была реализована в полном объеме — для всех видов продукции.

«К примеру, в феврале 2024 года бизнес обратился к Единой экологической платформе ЭкоСистема с запросом о технической возможности получения сертификата происхождения лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов на треску технологическую как возвратные отходы, однако был получен ответ, что такая возможность не предусмотрена. К сожалению, эта проблема не решена», — говорится в заявлении.

Как отмечаются в ЕБА, отсутствие технической возможности получения сертификатов для отходов пиломатериалов и сопутствующей продукции, в частности трески технологической в ​​качестве возвратных отходов, делает невозможным ее экспорт. Учитывая значительные объемы производства трески, ограниченный спрос на этот продукт на отечественном рынке и потребность экономики Украины в валютных поступлениях, ситуация негативно влияет как на экспортеров, так и на экономику Украины в целом.

«Для деревообрабатывающего бизнеса важно реализовать техническую возможность выдачи сертификатов в электронной форме, в частности для трески технологической в ​​качестве возвратных отходов. Для этого Ассоциация обратилась в упомянутые министерства с просьбой оперативно доработать Единую экологическую платформу ЭкоСистема», — отметили в ЕБА.

НВ По материалам:

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