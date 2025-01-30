Бизнес-сообщество Украины поддержало законопроект об усилении ответственности ТЦК и ВВК — Finance.ua

Бизнес-сообщество Украины поддержало законопроект об усилении ответственности ТЦК и ВВК
27 января в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 12 442, которым вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины в части усовершенствования положений законодательства для недопущения нарушений со стороны уполномоченных представителей ТЦК и СП, а также ВВК.
В Европейской Бизнес Ассоциации поддержали такие усовершенствования.
По информации от компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации, после ужесточения процессов мобилизации, а также изменений, происходивших в процессе бронирования и получения статуса критичности (в конце года из-за аудита значительное количество предприятий не смогли своевременно обновить статус критичности из-за пересмотра процедур и приостановки процесса бронирования), фиксируется значительное количество случаев, когда даже забронированных сотрудников критически важных предприятий пытаются мобилизовать, а также когда ВВК происходит достаточно формально без предоставления возможности военнообязанному собрать все необходимые документы для подтверждения его состояния здоровья.
«Это приводит к усложнению или даже остановкам работы компаний, оказывает негативное влияние на экономику и, соответственно, поступления в бюджет, которые являются фактически единственным источником финансирования для вооруженных сил. Тратятся время и ресурсы на доказательство необходимости сохранения высококвалифицированных специалистов в экономике, в обучение которых инвестируются огромные деньги и годы», — говорится в сообщении ЕБА.
Зарегистрированный законопроект № 12 442 имеет целью исправить ситуацию и ввести ответственность за такие действия представителей уполномоченных органов.
«Ассоциация приветствует такую законодательную инициативу. После усиления ответственности бизнеса за мобилизационные процессы этот законопроект является логическим продолжением реформы мобилизационного законодательства, ведь ужесточение ответственности должно происходить для всех сторон процесса», — говорят в ведомстве.
Что это даст? Принятие законопроекта, по мнению бизнеса, может позволить сбалансировать систему государственного управления и создать прозрачные и справедливые условия для всех сторон, предупредить коррупционные злоупотребления, а также гарантировать критическому для экономики бизнесу стабильную работу и прогнозируемость производственных процессов.
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