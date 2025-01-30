Бизнес-сообщество Украины поддержало законопроект об усилении ответственности ТЦК и ВВК — Finance.ua
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Бизнес-сообщество Украины поддержало законопроект об усилении ответственности ТЦК и ВВК

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Бизнес-сообщество Украины поддержало законопроект об усилении ответственности ТЦК и ВВК
Бизнес-сообщество Украины поддержало законопроект об усилении ответственности ТЦК и ВВК
27 января в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 12 442, которым вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины в части усовершенствования положений законодательства для недопущения нарушений со стороны уполномоченных представителей ТЦК и СП, а также ВВК.
В Европейской Бизнес Ассоциации поддержали такие усовершенствования.
По информации от компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации, после ужесточения процессов мобилизации, а также изменений, происходивших в процессе бронирования и получения статуса критичности (в конце года из-за аудита значительное количество предприятий не смогли своевременно обновить статус критичности из-за пересмотра процедур и приостановки процесса бронирования), фиксируется значительное количество случаев, когда даже забронированных сотрудников критически важных предприятий пытаются мобилизовать, а также когда ВВК происходит достаточно формально без предоставления возможности военнообязанному собрать все необходимые документы для подтверждения его состояния здоровья.
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«Это приводит к усложнению или даже остановкам работы компаний, оказывает негативное влияние на экономику и, соответственно, поступления в бюджет, которые являются фактически единственным источником финансирования для вооруженных сил. Тратятся время и ресурсы на доказательство необходимости сохранения высококвалифицированных специалистов в экономике, в обучение которых инвестируются огромные деньги и годы», — говорится в сообщении ЕБА.
Зарегистрированный законопроект № 12 442 имеет целью исправить ситуацию и ввести ответственность за такие действия представителей уполномоченных органов.
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«Ассоциация приветствует такую ​​законодательную инициативу. После усиления ответственности бизнеса за мобилизационные процессы этот законопроект является логическим продолжением реформы мобилизационного законодательства, ведь ужесточение ответственности должно происходить для всех сторон процесса», — говорят в ведомстве.
Что это даст? Принятие законопроекта, по мнению бизнеса, может позволить сбалансировать систему государственного управления и создать прозрачные и справедливые условия для всех сторон, предупредить коррупционные злоупотребления, а также гарантировать критическому для экономики бизнесу стабильную работу и прогнозируемость производственных процессов.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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