Упрощенное перебронирование работников через «Дія»: в Минцифре объяснили детали — Finance.ua

Упрощенное перебронирование работников через «Дія»: в Минцифре объяснили детали Сегодня 16:30

Министерство цифровой трансформации обеспечит бесперебойную работу упрощенной системы перебронирования через «Дія» с 22 января по 1 марта. Критические предприятия смогут оформить бронирование без 72-часового ожидания.

Об этом рассказала заместитель директора Директората по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Коваль в эфире телемарафона.

По ее словам, сбоев не будет, поскольку есть пошаговый алгоритм действий, который должен совершить руководитель предприятия.

Если бронирование работника уже закончилось

Руководителю необходимо зайти в «Дія», выбрать услугу бронирования, ввести данные работника и отправить заявку в обработку. Если такое предприятие уже получило обновленную критичность по новым критериям, такое заявление обработается без ожидания 72 часов.

Если у работника есть еще действующее бронирование.

В случае, если, например, у работника бронирование истекает 20 февраля, то руководитель предприятия может аннулировать действующее бронирование и сразу подать на новое.

«В таком случае, если критичность уже есть по новым критериям, работник также получает бронирование в течение 72 часов, если он будет отвечать всем критериям. В таком случае руководитель предприятия по возможности сможет перебронировать работников, которые важны для предприятия», — сказала Коваль.

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