Бизнес призывает правительство продлить сроки обновления критичности и бронирования — Finance.ua
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Бизнес призывает правительство продлить сроки обновления критичности и бронирования

Казна и Политика
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Бизнес призывает правительство продлить сроки обновления критичности и бронирования
Бизнес призывает правительство продлить сроки обновления критичности и бронирования
Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к правительству с просьбой продлить действующие бронирования на 2 месяца и сместить крайний срок обновления критичности до 30 апреля.
Об этом сообщается на сайте ЕБА.
Это обусловлено тем, что после кибератак в конце 2024 года и достаточно продолжительного восстановления государственных реестров системы бронирования и, самое главное, предоставление компаниям статуса критических не работали все это время. Также остановка реестров привела к тому, что большинство органов власти со значительным опозданием утвердили свои отраслевые и региональные критерии.
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«По этой причине на уровне министерств и местных органов власти накопилась большая очередь заявок на получение такого статуса. Очевидно, что до 28 февраля государственный аппарат не сможет проработать все заявки и предоставить соответствующий статус всем действительно критическим предприятиям», — объясняют в ЕБА.
Именно поэтому бизнес-сообщество обратилось с просьбой повторно продлить действие имеющихся бронирований на 2 месяца и сместить крайний срок обновления критичности до 30 апреля, чтобы не перегружать ограниченные возможности действующей системы предоставления критичности и способствовать стабильной работе экономики Украины.
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Кроме того, юридический пробел в критериях и порядке предоставления критичности в части подачи налоговой отчетности за 4 квартал 2024 года может стать причиной большого количества отказов в предоставлении такого статуса. Речь идет о том, что заявки на критичность подаются в январе, а налоговая отчетность за 4 квартал 2024 года — во второй половине февраля. Соответственно, необходимо внести срочные изменения в критерии и порядок предоставления критичности, а именно разрешить подавать отчетность за последний отчетный период, по которому истекшие установленные Налоговым кодексом сроки подачи отчетности, в частности в течение января и февраля 2025 года подавать отчет за 3 квартал 2024 года.
По материалам:
Finance.ua
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