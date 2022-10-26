Бизнес получил 2,3 млрд грн кредитов в сентябре: кто в лидерах (инфографика) — Finance.ua

Бизнес получил 2,3 млрд грн кредитов в сентябре: кто в лидерах (инфографика) Сегодня 12:04 — Кредит&Депозит

15635 кредитов на общую сумму 49,07 млрд гривен. Как сообщил Минфин Украины, в рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано

По состоянию на 1 октября 2022 27 банков-кредиторов обслуживают 15 070 кредитов на сумму 47,59 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составили 29,07 млрд гривен. Это около 83% от общего лимита предоставленных гарантий (35,014 млрд. гривен).

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При этом в сентябре текущего года заключено 639 кредитных договоров на сумму 2,3 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 1,18 млрд гривен.

Какие банки лидируют

По количеству кредитов, выданных под государственные гарантии на портфельной основе, лидирует АО КБ « Приватбанк » — обслуживается 10 149 кредитов на общую сумму 15,02 млрд грн, что составляет 93% от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.

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Вторым по количеству таких кредитов является АО « Ощадбанк » — 2172 кредита на общую сумму 8,18 млрд грн (соответственно — 98% от лимита банка).

Где выдан наибольший объем кредитов

Наибольший объем кредитов выдан в Одесской области, где оформлено 1 105 кредитов на 3,66 млрд гривен.

В Кировоградской области таких кредитов выдано 748 на 3,19 млрд грн, в Днепропетровской области — 1337 кредитов на 3,05 млрд грн и в Киеве — 780 кредитов на 3,1 млрд гривен.

По виду экономической деятельности

Больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдано в следующих сферах:

сельское хозяйство — 7288 кредитов на 33 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 4708 кредитов на общую сумму 7,6 млрд грн;

перерабатывающей промышленности — 1 184 кредита на 4,2 млрд гривен

Справка Finance.ua:

Напомним, предприятия, которые из-за войны потеряли свои производственные мощности, смогут получить до 60 млн грн льготного кредита. Правительство утвердило соответствующее постановление. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кредит будет предоставляться на инвестиционные цели или финансирование оборотного капитала. Правительство обеспечивает до 80% тела кредита перед банком. Ссуда предоставляется до 5 лет. Новое или обновленное предприятие не может располагаться ближе чем за 50 километров до линии боевых действий.



Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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