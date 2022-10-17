Пострадавшие от войны производители получат льготные кредиты — Finance.ua

Пострадавшие от войны производители получат льготные кредиты Сегодня 10:16 — Кредит&Депозит

Пострадавшие от войны производители получат льготные кредиты

Предприятия, которые из-за войны потеряли свои производственные мощности, смогут получить до 60 млн грн льготного кредита. Правительство утвердило соответствующее постановление.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Речь идет о мощностях, которые были разрушены, повреждены или находятся на оккупированных территориях.

«Мы знаем, что в Украине есть десятки и сотни бизнесов, которые готовы возобновлять работу, инвестировать собственные средства, возвращать работников, но им потребовалась дополнительная поддержка от государства. Такую поддержку мы будем теперь оказывать», — написал Шмыгаль.

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Кредит будет предоставляться на инвестиционные цели или финансирование оборотного капитала. Правительство обеспечивает до 80% тела кредита перед банком. Заем предоставляется до 5 лет. Новое или обновленное предприятие не может располагаться ближе чем за 50 километров до линии боевых действий, уточнил премьер.

Напомним, государство уже выплатило 147 млн грн компенсации предпринимателям, принявшим на работу внутренне перемещенных лиц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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