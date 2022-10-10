ПриватБанк с начала года выдал 17 млрд грн кредитов бизнесу — Finance.ua
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ПриватБанк с начала года выдал 17 млрд грн кредитов бизнесу

Кредит&Депозит
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ПриватБанк с начала года выдал 17 млрд грн кредитов бизнесу
ПриватБанк с начала года выдал 17 млрд грн кредитов бизнесу
С начала 2022 года ПриватБанк увеличил кредитный портфель предпринимателей и МСБ более чем на 8,5 млрд грн, или на 52%.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как сообщил член правления ПриватБанка Евгений Заиграев, общая сумма выданных банком кредитов бизнеса за 9 месяцев 2022 года составляет более 17,3 млрд грн.
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По словам Заиграева, украинский бизнес продолжает активно возобновлять работу. Так, объем исходящих платежей бизнес-клиентов ПриватБанка в сентябре 2022 года достиг 206 млрд грн, что на 1 млрд грн больше, чем в сентябре 2021 года. Объемы безналичных оплат покупок через эквайринговую сеть банка в сентябре увеличились на 36% по сравнению с мартом 2022 года.
Рост доверия предпринимателей и клиентов МПБ к ПриватБанку отметился приростом активной базы на 7,4 тыс. клиентов и средств на счетах на 16,5 млрд грн. Согласно последним исследованиям компании CBR, 47% юридических лиц и 62% предпринимателей называют ПриватБанк основным банком своего бизнеса.
Наибольшим спросом у бизнес-клиентов пользуются следующие кредитные продукты:
  • кредит на покупку основных средств, включая сельхозтехнику;
  • возобновляемая кредитная линия;
  • «КУБ» под залог.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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