ПриватБанк с начала года выдал 17 млрд грн кредитов бизнесу — Finance.ua

ПриватБанк с начала года выдал 17 млрд грн кредитов бизнесу Сегодня 21:32 — Кредит&Депозит

ПриватБанк с начала года выдал 17 млрд грн кредитов бизнесу

С начала 2022 года ПриватБанк увеличил кредитный портфель предпринимателей и МСБ более чем на 8,5 млрд грн, или на 52%.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как сообщил член правления ПриватБанка Евгений Заиграев, общая сумма выданных банком кредитов бизнеса за 9 месяцев 2022 года составляет более 17,3 млрд грн.

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По словам Заиграева, украинский бизнес продолжает активно возобновлять работу. Так, объем исходящих платежей бизнес-клиентов ПриватБанка в сентябре 2022 года достиг 206 млрд грн, что на 1 млрд грн больше, чем в сентябре 2021 года. Объемы безналичных оплат покупок через эквайринговую сеть банка в сентябре увеличились на 36% по сравнению с мартом 2022 года.

Рост доверия предпринимателей и клиентов МПБ к ПриватБанку отметился приростом активной базы на 7,4 тыс. клиентов и средств на счетах на 16,5 млрд грн. Согласно последним исследованиям компании CBR, 47% юридических лиц и 62% предпринимателей называют ПриватБанк основным банком своего бизнеса.

Наибольшим спросом у бизнес-клиентов пользуются следующие кредитные продукты:

кредит на покупку основных средств, включая сельхозтехнику;

возобновляемая кредитная линия;

«КУБ» под залог.

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