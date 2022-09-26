ПриватБанк разрешил покупку валюты онлайн под депозиты — Finance.ua

ПриватБанк разрешил покупку валюты онлайн под депозиты Вчера 16:00 — Кредит&Депозит

Крупнейший банк — ПриватБанк — присоединился к группе из почти трех десятков украинских банков, которые разрешают физическим лицам открывать валютные депозиты за гривну.

ПриватБанк добавил новую опцию в интернет-банкинге и мобильном приложении Приват24 (его нужно обновить до последней версии).

ПриватБанк размещает срочные депозиты сроком от 3 месяцев под 0,01% (НБУ разрешает размещение на сумму до 50 тыс. грн в месяц).

Размещение депозитов происходит по карточному курсу ПриватБанка — 37,4532 грн/$. То есть, максимальная сумма депозита должна составлять $1335 — минимальная $2.

Эту услугу также предоставляют Укргазбанк и Укрэксимбанк, среди крупных иностранных и частных банков А-Банк, Альфа-Банк , Креди Агриколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, банк «Пивденный», Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Универсал Банк.

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