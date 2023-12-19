Бизнес оценил безопасность ведения бизнеса в Украине — Finance.ua

Бизнес оценил безопасность ведения бизнеса в Украине Сегодня 13:01 — Личные финансы

Бизнес оценил безопасность ведения бизнеса в Украине

В 2023 году три крупнейших кризиса напрямую связаны с полномасштабной войной: мобилизация, военные действия, отток профессиональных кадров. Опрос также отмечает изменения в бизнес-ландшафте, в частности разрыв деловых связей, переезд и расширение бизнеса.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Европейской бизнес ассоциации.

«Ответы бизнес-сообщества в 2023 году существенно отличаются от 2020 и 2021 годов, что свидетельствует об изменениях в восприятии ситуации безопасности. Исследование высоко оценивает устойчивость украинского бизнеса, который продолжает расти и искать новые пути развития», — отмечают авторы исследования.

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Среди ключевых выводов — уменьшение количества компаний с собственными службами безопасности в 2023 году по сравнению с 2021 годом, что может быть следствием сокращения бизнеса из-за новых вызовов.

Доля компаний с собственными службами безопасности в 2023 году уменьшилась по сравнению с 2021 годом: сейчас 53% опрошенных компаний функционируют без таких служб, в то время как в 2021 году этот показатель составил 49%. Это может быть результатом сокращения деятельности бизнеса из-за новых вызовов.

Инфографика: ЕБА

Оценка бизнес-климата

49% респондентов в основном отрицательно оценивают бизнес-климат в стране: 8% крайне отрицательно и 41% отрицательно. Положительно характеризуют ситуацию 51% опрошенных, среди которых 45% считают бизнес-климат удовлетворительным и только 6% положительным.

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Происхождение капитала не оказывает существенного влияния на оценку бизнес-климата. Представители украинского и иностранного бизнеса почти одинаково оценивают бизнес-климат в стране: как положительным, так и негативным бизнес-климат оценивают примерно одинаковое количество опрашиваемых компаний.

В то же время, в 2021 году количество международных компаний, которые положительно оценивают бизнес-климат, составило 59% против 51% в 2023 году.

Инфографика: ЕБА

Компании с имеющейся у них службой безопасности склонны больше оценивать бизнес-климат в стране как более негативный: 55% опрошенных компаний, имеющих службу безопасности, поставили негативную оценку против 44% у тех, где такой службы нет. В то же время крупные компании, имеющие 500+ сотрудников, склонны более негативно оценивать бизнес-климат, в то время как малые и средние настроены более позитивно: 58% негативно оценивают бизнес-климат, а малые и средние имеют показатели негативной оценки 48% и 43% соответственно.

Кризисные ситуации, с которыми сталкиваются компании

Среди основных кризисных ситуаций, с которыми сталкиваются компании, выделяют мобилизацию (указали 84% респондентов), военные действия (67%) и отток профессиональных кадров (56%).

Топ кризисных ситуаций для компаний, у которых есть служба безопасности, и те, у которых ее нет, почти идентичен. Наличие у компании службы безопасности практически не влияет на их оценку приоритетности кризисных ситуаций. В то же время доля кризисных ситуаций у компаний, не имеющих собственной службы безопасности, существенно ниже. Можно предположить, что отсутствие профессиональной поддержки не позволяет своевременно идентифицировать причину и принять меры для минимизации кризисной ситуации.

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Оценивая изменение кризисных ситуаций в динамике, следует отметить, что наиболее распространенные кризисные ситуации полностью изменились. В ТОП-3 ситуаций в 2021 г. входили незаконные действия государственных органов, незаконные конкурентные действия и незаконные действия правоохранительных органов.

Инфографика: ЕБА

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