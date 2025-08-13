Бизнес может получить до 16 млн грн на восстановление, — Свириденко — Finance.ua
Предприниматели, чей бизнес поврежден в результате войны, могут получить грант на восстановление до 16 млн грн.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«До 16 млн грн на восстановление бизнеса, поврежденного войной. Предприниматели, если ваше производство пострадало от обстрелов — подавайтесь на грант Минэкономики через портал „Дія“. Средства можно использовать на приобретение, доставку и запуск оборудования. Сегодня такая возможность появилась в „Дія“», — написала она.
Читайте также
Детали обновленной программы грантов для перерабатывающих предприятий:
  • если оборудование уничтожено войной — грант увеличен до 16 млн грн, 80% покрывает государство;
  • при покупке украинского оборудования — компенсация 70% стоимости;
  • грант покрывает исследования для запуска новой продукции и оборудование для послеурожайной обработки.
Главным условием является создание от 5 рабочих мест и работать не менее 3 лет.
Юлия Свириденко отметила, что «это уже помогло привлечь более 6,2 млрд грн инвестиций и создать более 20 тысяч рабочих мест».
Напомним, ранее Свириденко анонсировала гранты для креативных индустрий, которые презентуют совсем скоро. Также планируется увеличить гранты для молодежи по программе «Собственное Дело» со 150 тыс. до 200 тыс. гривен. Мы писали, что молодые украинцы могут получить грант на свой бизнес. С сентября 2024 г., когда начала действовать программа грантов, уже более 300 участников стали победителями и получили средства на свои бизнес-амбиции. Об условиях участия в программе — рассказали здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
