Бизнес-лидеры спрогнозировали, как будут расти их компании в течение следующих лет (инфографика) — Finance.ua

Бизнес-лидеры спрогнозировали, как будут расти их компании в течение следующих лет (инфографика)
85% руководителей мировых компаний уверены в перспективах роста своих организаций в течение следующих трех лет. 79% бизнес-лидеров украинских компаний уверены в жизнестойкости их организаций в течение следующих шести месяцев.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования KPMG «Взгляд руководителей бизнеса 2022» в Украине и мире.
На фоне длительной неопределенности и новых вызовов, вызванных войной в Украине, более половины украинских бизнес-лидеров остаются оптимистичными — 65% говорят, что уверены в перспективах роста их компаний и отраслей в течение следующих трех лет.
Однако, когда речь идет о мировой экономике, только 19% украинских руководителей уверены в росте мировой экономики в течение следующих трех лет.
В мире 71% считает, что мировая экономика будет расти в трехлетней перспективе, а 85% руководителей уверены в перспективах роста их компаний, отраслей и стран.
Влияние экономической ситуации
81% руководителей в Украине (86% — в мире) ожидают экономический спад в течение следующих 12 месяцев, а 65% украинских руководителей уверены, что кризис не будет кратковременным. 51% украинских и 76% мировых лидеров учитывали экономический спад в бизнес-планах.
Несмотря на тернистый путь развития экономики Украины на фоне войны, 44% лидеров украинских компаний убеждены, что кризисная ситуация никак не повлияет на их ожидания относительно запланированных темпов роста в течение следующих трех лет. К этому мнению склонны также 73% руководителей в мире.
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В своем стремлении обеспечивать рост руководители сталкиваются также с серьезными вызовами и рисками. По мнению руководителей украинских организаций, в 2022 году в Украине наибольшими угрозами для бизнеса ожидается геополитическая неопределенность и связанные с этим операционный и регуляторный риски. Нехватка квалифицированных талантов не один год остается на радаре руководителей в Украине.
В мире новые технологии, которые в прошлом году не входили в пятерку главных рисков, повышаются в рейтинге как первостепенная и самая большая угроза росту мировых организаций.
Стратегии цифровизации на фоне неопределенности и изменений
Несмотря на войну, аппетит бизнес-лидеров по цифровизации не изменился по сравнению с прошлым годом — 45% руководителей в Украине (72% в мире) уже имеют агрессивную стратегию инвестирования в цифровизацию, направленную на обеспечение первенства в сфере инноваций.
Более того, 42% (71% в мире) удовлетворены своими достижениями в технологической сфере и могут направлять инвестиции в другие финансовые потоки. В мире четыре из пяти руководителей отмечают, что их компании приостанавливают или сокращают стратегию цифровой трансформации.
В Украине 72% бизнес-лидеров сказали, что не планируют приостанавливать или сокращать стратегии цифровой трансформации.
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