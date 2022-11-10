Бизнес декларирует улучшение деловых ожиданий, несмотря на войну — Finance.ua

Бизнес декларирует улучшение деловых ожиданий, несмотря на войну
Несмотря на войну и обстрелы, бизнесы второй квартал подряд декларируют улучшение своих настроений.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Госстата.
Индикатор деловой уверенности в IV квартале по сравнению с ІІІ кварталом текущего года повысился:
- в промышленности на 2,4 процентных пункта (в том числе в перерабатывающей — на 2,8 п.п.);
- в строительстве на 8,7 п.п.;
- в торговле на 10,2 п.п.;
- сфере услуг на 15,7 п.п.
При этом в розничной торговле этот индикатор даже был больше против аналогичного периода прошлого года.
Ожидания объемов заказов выросли:
- в промышленности — на 6 п.п.;
- в строительстве — на 2 п.п.;
- в торговле — на 18 п.п.;
- в сфере услуг — на 4 п.п.
«Хотя большинство показателей пока находятся не на том уровне, на котором хотелось бы, но улучшение деловых ожиданий в течение уже двух кварталов подряд — это положительный сигнал, что бизнесы постепенно адаптируются к новым условиям и готовятся расширять свою деятельность», — отметил Гетманцев.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью