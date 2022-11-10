Бизнес декларирует улучшение деловых ожиданий, несмотря на войну — Finance.ua

Бизнес декларирует улучшение деловых ожиданий, несмотря на войну Сегодня 09:14 — Фондовый рынок

Бизнес декларирует улучшение деловых ожиданий, несмотря на войну

Несмотря на войну и обстрелы, бизнесы второй квартал подряд декларируют улучшение своих настроений.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Госстата.

Индикатор деловой уверенности в IV квартале по сравнению с ІІІ кварталом текущего года повысился:

в промышленности на 2,4 процентных пункта (в том числе в перерабатывающей — на 2,8 п.п.);

в строительстве на 8,7 п.п.;

в торговле на 10,2 п.п.;

сфере услуг на 15,7 п.п.

При этом в розничной торговле этот индикатор даже был больше против аналогичного периода прошлого года.

Ожидания объемов заказов выросли:

в промышленности — на 6 п.п.;

в строительстве — на 2 п.п.;

в торговле — на 18 п.п.;

в сфере услуг — на 4 п.п.

«Хотя большинство показателей пока находятся не на том уровне, на котором хотелось бы, но улучшение деловых ожиданий в течение уже двух кварталов подряд — это положительный сигнал, что бизнесы постепенно адаптируются к новым условиям и готовятся расширять свою деятельность», — отметил Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

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