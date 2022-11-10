Бизнес декларирует улучшение деловых ожиданий, несмотря на войну — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бизнес декларирует улучшение деловых ожиданий, несмотря на войну

Фондовый рынок
78
Бизнес декларирует улучшение деловых ожиданий, несмотря на войну
Бизнес декларирует улучшение деловых ожиданий, несмотря на войну
Несмотря на войну и обстрелы, бизнесы второй квартал подряд декларируют улучшение своих настроений.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Госстата.
Индикатор деловой уверенности в IV квартале по сравнению с ІІІ кварталом текущего года повысился:
  • в промышленности на 2,4 процентных пункта (в том числе в перерабатывающей — на 2,8 п.п.);
  • в строительстве на 8,7 п.п.;
  • в торговле на 10,2 п.п.;
  • сфере услуг на 15,7 п.п.
Читайте также
При этом в розничной торговле этот индикатор даже был больше против аналогичного периода прошлого года.
Ожидания объемов заказов выросли:
  • в промышленности — на 6 п.п.;
  • в строительстве — на 2 п.п.;
  • в торговле — на 18 п.п.;
  • в сфере услуг — на 4 п.п.
Место для вашей рекламы
«Хотя большинство показателей пока находятся не на том уровне, на котором хотелось бы, но улучшение деловых ожиданий в течение уже двух кварталов подряд — это положительный сигнал, что бизнесы постепенно адаптируются к новым условиям и готовятся расширять свою деятельность», — отметил Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.