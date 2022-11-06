Треть украинского бизнеса планирует выход на международный рынок — опрос (инфографика) Сегодня 14:39 — Личные финансы

Треть украинского бизнеса планирует выход на международный рынок — опрос (инфографика)

30% опрошенных представителей малого и среднего бизнеса планируют наладить экспорт товаров или услуг за границу, а 29% уже работают на рынках других стран. Еще 39% не заинтересованы в зарубежных рынках.

Об этом представители малого и среднего бизнеса — участники проекта Unlimit Ukraine — сообщили в рамках пятой волны опроса Европейской Бизнес Ассоциации.

Финансовые резервы компаний

Четверть опрошенных предпринимателей сообщают об отсутствии финансовых резервов. У 11% хватит финансовых резервов на месяц, 28% — на несколько месяцев, 17% — на полгода. Еще 14% имеют резервы в год и более, тогда как в июле таких было только 6%.

Оценка предпринимателями потерь своего бизнеса несколько улучшилась по сравнению с июлем, однако уровень потерь до сих пор существенный. Так, 33% МСБ оценивают свои потери в сумму до 10 тысяч долларов, 23% — в диапазоне 10-50 тысяч, еще 15% — в диапазоне 50-100 тысяч, а 14% — более 100 тысяч долларов. Об отсутствии потерь сообщают 10% предпринимателей, что вдвое больше, чем в июле.

Работа компаний

В полном объеме работают 39% компаний, тогда как в июле таких было 28%. Количество неработающих предприятий уменьшилось — с 16% в июле до нынешних 11%. Еще 50% компаний работают частично с теми или иными ограничениями. В частности, 30% вынуждены были ограничить географию деятельности, 19% работают только онлайн, 16% закрыли часть торговых точек/отделений. О том, что они приостанавливали, но уже возобновили работу, сообщают 26% МСБ.

Несмотря на сложные условия, большинство компаний, в том числе 83%, пользуются только оборотными средствами для финансирования бизнеса. Еще 7% пользуются банковскими займами, в том числе 4% — кредитной программой «5-7-9». Еще 4% пользуются коммерческим кредитованием. Среди государственных льгот наиболее популярна среди МСБ опция уплаты единого налога 2%, ею уже воспользовались 14% предпринимателей, еще 6% пользуются другими налоговыми льготами, а 2% — компенсацией за трудоустройство ВПЛ.

Выплата заработных плат

С 34% в июле до 43% в октябре выросло количество МСБ, которые выплачивают заработные платы сотрудникам в полном объеме, к тому же 4% делают это вперед или с бонусами. В то же время, 18% компаний были вынуждены сократить размер заработной платы, а 9% — отправить персонал или его часть в неоплачиваемый отпуск. Количество тех, что увольняют сотрудников, несколько уменьшилось — с 18% до 13%.

Десятая часть МСБ сообщают, что имеют активы или филиалы на оккупированных территориях, при этом 27% понесли потери непосредственно в результате боевых действий. На работе половины опрошенных предпринимателей так или иначе отразилась последняя массированная ракетная атака.

Инфографика: ЕБА

В преддверии зимы компании больше всего готовятся к перебоям с поставкой воды, газа, электроэнергии, ударов по критической инфраструктуре, транспортной сети и предприятиям, а также перебоям со связью и Интернетом. В частности, предприниматели покупают оборудование для автономного отопления и электроснабжения, налаживают резервные каналы связи, утепляют или консервируют части помещений, делают запасы материалов и продукции, вводят дистанционную работу, готовят сценарии релокации или эвакуации персонала.

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