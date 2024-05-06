Долги уже на 450 млн грн. Стало известно, сколько киевлян не платят за свет — Finance.ua

Долги уже на 450 млн грн. Стало известно, сколько киевлян не платят за свет Сегодня 18:02 — Личные финансы

Долги уже на 450 млн грн. Стало известно, сколько киевлян не платят за свет

Жители столицы просрочили за потребленную электроэнергию более 450 млн грн.

Об этом говорится в сообщении поставщика электроэнергии Yasno.

«Несмотря на постоянные призывы поддерживать энергетику в условиях вражеских обстрелов, некоторые потребители в течение длительного времени сознательно игнорируют оплату за свет», — говорится в сообщении.

Сколько киевлян не платят за услугу

В Киеве с начала года 86,5 тыс. клиентов Yasno не сделали ни одного платежа.

Какие последствия

Поставщик сначала напоминает о задолженности через viber/смс-сообщение, но если после этого средства не поступают — производится отключение электроснабжения.

«Отключение — это крайняя мера, которую Yasno применяет по отношению к должнику. Чтобы его избежать, мы постоянно информируем потребителей о неоплаченных счетах и ​​готовы рассматривать индивидуальные условия погашения задолженности, если на это есть веские причины. Однако есть клиенты, которые никак не реагируют на обращения и в течение нескольких месяцев не уплатили ни одной гривны. Нередко это финансово состоятельные клиенты, которые начинают решать вопрос только после полного обесточивания квартиры», — сказал генеральный директор компании Сергей Коваленко.

Как восстановить электроснабжение

Для возобновления электроснабжения, кроме погашения задолженности, также необходимо оплатить услугу отключения и подключения. В зависимости от технических особенностей проведения работ стоимость услуги может доходить до 5−6 тыс. грн., а срок восстановления электроснабжения в городах составляет до 3 рабочих дней.

Как лучше платить за свет

Чтобы не допускать дополнительных расходов и всегда быть со светом, оплачивать счета за электроэнергию нужно ежемесячно до 20 числа.

через Личный кабинет;

мобильное приложение;

чаты в viber и telegram;

на сайте через формы оплаты по номеру лицевого счета или по адресу;

в интернет-банкингах;

в отделениях банков или Укрпочты.

Напомним, для Киева разработали новые графики отключения электроэнергии, согласно которым потребителей разделили на шесть групп. В случае новых атак государства-агрессора россии на энергоструктуру и повышенного потребления в Киеве могут ввести отключения света.

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