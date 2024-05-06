Долги уже на 450 млн грн. Стало известно, сколько киевлян не платят за свет — Finance.ua
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Долги уже на 450 млн грн. Стало известно, сколько киевлян не платят за свет

Личные финансы
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Долги уже на 450 млн грн. Стало известно, сколько киевлян не платят за свет
Долги уже на 450 млн грн. Стало известно, сколько киевлян не платят за свет
Жители столицы просрочили за потребленную электроэнергию более 450 млн грн.
Об этом говорится в сообщении поставщика электроэнергии Yasno.
«Несмотря на постоянные призывы поддерживать энергетику в условиях вражеских обстрелов, некоторые потребители в течение длительного времени сознательно игнорируют оплату за свет», — говорится в сообщении.

Сколько киевлян не платят за услугу

В Киеве с начала года 86,5 тыс. клиентов Yasno не сделали ни одного платежа.

Какие последствия

Поставщик сначала напоминает о задолженности через viber/смс-сообщение, но если после этого средства не поступают — производится отключение электроснабжения.
«Отключение — это крайняя мера, которую Yasno применяет по отношению к должнику. Чтобы его избежать, мы постоянно информируем потребителей о неоплаченных счетах и ​​готовы рассматривать индивидуальные условия погашения задолженности, если на это есть веские причины. Однако есть клиенты, которые никак не реагируют на обращения и в течение нескольких месяцев не уплатили ни одной гривны. Нередко это финансово состоятельные клиенты, которые начинают решать вопрос только после полного обесточивания квартиры», — сказал генеральный директор компании Сергей Коваленко.

Как восстановить электроснабжение

Для возобновления электроснабжения, кроме погашения задолженности, также необходимо оплатить услугу отключения и подключения. В зависимости от технических особенностей проведения работ стоимость услуги может доходить до 5−6 тыс. грн., а срок восстановления электроснабжения в городах составляет до 3 рабочих дней.

Как лучше платить за свет

Чтобы не допускать дополнительных расходов и всегда быть со светом, оплачивать счета за электроэнергию нужно ежемесячно до 20 числа.
Напомним, для Киева разработали новые графики отключения электроэнергии, согласно которым потребителей разделили на шесть групп. В случае новых атак государства-агрессора россии на энергоструктуру и повышенного потребления в Киеве могут ввести отключения света.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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