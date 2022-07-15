Бизнес дал прогноз по сокращению количества работников на своих предприятиях — Finance.ua
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Бизнес дал прогноз по сокращению количества работников на своих предприятиях

Казна и Политика
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Бизнес прогнозирует сокращение численности работников на своих предприятиях.
Об этом говорится в отчете Нацбанка.
Баланс ответов составил минус 29.0% (в предыдущем квартале — 1.5%).
Самые пессимистические оценки у предприятий строительства (минус 50.0% и добывающей промышленности минус 45.9%).
Ослабли ожидания роста затрат на оплату труда одного наемного работника в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 17.5% против 62.9% в I квартале.
На фоне сохранения высоких оценок предприятий по потребности в ближайшее время в заемных средствах уменьшилась доля предприятий, которые планируют брать банковские кредиты — до 36.9% (в I квартале — 40.9%).
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Кредиты. Доля респондентов, планирующих привлекать кредиты в национальной валюте, выросла до 84.6% (в предыдущем квартале — 79.0%). Руководители предприятий отметили ужесточение условий доступа к банковским кредитам: баланс ответов увеличился до 20.6% (в I квартале — 2.1%).
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Существенным препятствием для привлечения новых кредитов остаются высокие кредитные ставки (37.2%). В то же время, по сравнению с предыдущим опросом, влияние этого фактора существенно ослабло (на 15.4 п. п.). В то же время усилился (на 11.1 п. п.) фактор «неуверенность в способности предприятия своевременно выполнять долговые обязательства»
Инвестиции. Доля компаний, планирующих привлекать средства за границей, выросла до 10.7% против 7.3% в предыдущем квартале.

Справка Finance.ua:

  • предложения работы для продавцов, кассиров, администраторов торгового зала, а также менеджеров по продажам в июне составляют 23,5% всех актуальных вакансий. В ІТ-сфере не произошло ощутимых изменений;
  • количество предложений работы для ІТ-специалистов почти не изменилось. Однако на общем незначительном оживлении рынка труда в других сферах доля вакансий в ІТ-сфере снизилась с 15,6% в мае до 12,2% в июне.
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По материалам:
Finance.ua
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