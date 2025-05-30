Бизнес-ассоциации призвали Кабмин отсрочить эконалог CBAM — Finance.ua

Бизнес-ассоциации призвали Кабмин отсрочить эконалог CBAM Сегодня 19:46

Бизнес-ассоциации призвали Кабмин отсрочить эконалог CBAM

Украинские отраслевые объединения массово обращаются к правительству с требованием срочно подать официальный запрос Европейской комиссии по отсрочке внедрения CBAM — механизма углеродной корректировки импорта. В противном случае Украина может потерять значительную часть экспорта в Евросоюз уже с 2026 года.

О ней сообщает GMK Center

Что об этом известно

Промышленники уже давно говорят о необходимости отсрочки применения механизма углеродной корректировки импорта для Украины. Еще с августа 2023 года ассоциации системно обращаются к правительству с требованиями подать запрос в ЕС, принимают участие во встречах с чиновниками по CBAM, организуют тематические мероприятия по обсуждению путей спасения украинского экспорта.

В очередной раз достучаться до правительственных чиновников они попробовали и в этом году, направив в Кабинет министров Украины официальные обращения.

В этом году народные депутаты из разных комитетов откликнулись на проблему СВАМ.

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Народный депутат Алексей Гончаренко обратил внимание на то, что за все это время во всем Кабмине не нашлось человека, который обратился бы с запросом об отсрочке.

Это десятки тысяч безработных. И все это деньги, которые сегодня идут на оборону. Потому что выплаты защитникам мы платим из своих. Партнеры на это не дают», — «Введение этой пошлины без отсрочки — это глубокий минус для ВВП (называют до -5%). Это остановка и без того пострадавшей промышленности. Это девальвация гривны. Это крест на нескольких бюджетообразующих отраслях.И все это деньги, которые сегодня идут на оборону. Потому что выплаты защитникам мы платим из своих. Партнеры на это не дают», — написал народный депутат Украины.

Народный депутат Муса Магомедов, председатель подкомитета по вопросам промышленной политики комитета по экономическому развитию подчеркнул , что Украина должна всеми силами договариваться о переходном периоде в отношении CBAM. По его словам, в этот процесс должны быть включены все Кабинет министров, Верховная Рада, бизнес. Также, согласно информации с его страницы Facebook, он поднимал этот вопрос на недавней встрече украинской делегации в Брюсселе.

28 мая Парламентский комитет по вопросам экономического развития обратился к правительству с призывом к реализации необходимых действий по инициированию перед Еврокомиссией отсрочки внедрения для Украины действия CBAM.

Однако официальный запрос до сих пор не подан, а именно он является необходимым условием для активации статьи 30.7 регламента CBAM, позволяющей применять исключения для отдельных стран при форс-мажорных обстоятельствах. После получения такого запроса Еврокомиссия должна подать отчет в Европейский парламент и Совет стран ЕС вместе с законодательным предложением.

Последствия для Украины

Все стейкхолдеры сходятся во мнении: если не обеспечить Украине отсрочку от CBAM, это повлечет за собой катастрофические финансовые последствия — и для отечественных компаний, и для украинского бюджета.

По уточненным оценкам GMK Center , по итогам 2024 года Украина экспортировала в ЕС товаров на $24,8 млрд, из которых 14,5% подпадает под действие CBAM. Речь идет прежде всего о железе, стали, электроэнергии, алюминии, цементе и удобрениях.

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Аналитики прогнозируют, что при существующей структуре потенциальные потери украинского экспорта за 2026−2030 годы из-за внедрения CBAM составят $4,7 млрд, потери инвестиций за тот же период — $2,7 млрд.

Потеря доступа к европейскому рынку станет ударом по всей экономике, которая и так функционирует в сверхсложных условиях войны.

«Бизнес сделал свой очередной призыв. Промышленность требует от должностных лиц защиты на внешних рынках. Кабмин должен использовать дипломатическое окно возможностей и подать официальный запрос в ЕС уже в ближайшие недели, ведь промедление неотвратимо обернется коллапсом для части украинской экономики и экспорта», — отмечают в GMK Center.

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