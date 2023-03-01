Бизнес адаптируется к текущим условиям и смягчает негативные ожидания – НБУ — Finance.ua

Бизнес адаптируется к текущим условиям и смягчает негативные ожидания – НБУ Сегодня 15:00 — Казна и Политика

В феврале бизнес существенно смягчил негативные оценки собственной экономической деятельности. Экономическая активность постепенно восстанавливается во всех секторах, кроме строительства. Об этом говорится в обзоре НБУ.

Более всего сдерживают восстановление предприятий дефицит электроэнергии, рост себестоимости производимой продукции вследствие закупки альтернативных источников энергии и топлива, низкий потребительский спрос. Об этом свидетельствует ежемесячно рассчитываемый индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), за исключением вынужденного перерыва в марте-мае 2022 года. В феврале 2023 года ИОДА повысился до 45.0 с 37.5 в январе 2023 года.

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Предприятия промышленности смягчили пессимистичные ожидания по поводу собственных экономических перспектив из-за постепенного восстановления электроснабжения и закупки альтернативных источников энергии: секторальный индекс в феврале вырос до 47.2 с 40.6 в январе 2023 года.

Существенно смягчили негативные ожидания деятельности предприятия торговли благодаря постепенной адаптации к отключениям электроэнергии, налаживанию цепей поставок товаров, а также сезонному фактору: секторальный индекс в феврале вырос до 47.0 с 33.9 в январе.

Респонденты существенно улучшили свои ожидания относительно товарооборота, объемов закупки товаров для продаж и объемов запасов/остатков товаров для продажи. В то же время ослабились оценки уменьшения торговой маржи.

Предприятия сферы услуг несколько ослабили, однако сохранили пессимистичные оценки своих экономических результатов, учитывая снижение покупательной способности населения, повышение тарифов и проблемы с логистикой: секторальный индекс составил 43.2 по сравнению с 37.2 в январе. Респонденты значительно смягчили свои негативные ожидания относительно объемов предоставленных услуг, новых заказов, а также объемов услуг в процессе выполнения.

У предприятий строительства — самые сдержанные оценки своей деятельности среди других секторов, учитывая сезонный фактор, низкую финансовую способность потребителей и перебои с поставкой электроэнергии: секторальный индекс составил 33.5 (в январе — 34.5).

Респонденты усилили негативные ожидания относительно объемов выполненных строительных работ и одновременно ожидают уменьшения объемов новых заказов, а также объемов закупки сырья и материалов.

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