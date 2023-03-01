Минэкономики хочет отменить некоторые инструменты регулирования бизнеса — проекты Сегодня 07:33 — Казна и Политика

Минэкономики хочет отменить некоторые инструменты регулирования бизнеса — проекты

В Министерстве экономики Украины подготовили проект постановления Кабмина о внесении изменений в некоторые постановления КМУ по дерегуляции бизнеса. Отдельные правительственные акты предлагают вовсе упразднить. Соответствующие изменения Минэкономики предлагает внести в Таможенный кодекс и другие законодательные документы — и уже обнародовали законопроекты.

Кабинет Министров Украины предлагает отменить постановления, в которых говорится о выдаче контрольных марок на распространение экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных.

Также Минэкономики считает «устаревшим и фактически недействующим инструментом государственного регулирования» заключение научно-исследовательской организации относительно технической невозможности обезвреживания и утилизации вредных веществ, отходов производства и сточных вод.

Также Министерство предлагает внести изменения в Таможенный Кодекс — в частности, отменить утратившие актуальность инструменты, неоправданно применяемые и соответственно засоряющие регуляторное поле". Речь идет о разрешении на реэкспорт товаров, происходящих из других стран — за последние четыре года такое разрешение ни разу не выдавалось. А также заключение о том, что товары, которые используются для развития производства и обеспечения потребления биологических видов топлива, не производятся и не имеют аналогов в Украине.

Другой проект закона предусматривает исключение некоторых инструментов госрегулирования из:

Горного закона — согласование технического проекта предприятия с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере охраны труда;

Водного кодекса — разрешения на пользование недрами для разработки месторождений подземных вод;

закона «О режиме иностранного инвестирования» — госрегистрация договоров (контрактов) о совместной инвестиционной деятельности с участием иностранного инвестора;

закона Украины «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» — заключение на право проведения переговоров, связанных с заключением внешнеэкономических контрактов о международных передачах товаров военного назначения или экспорт товаров двойного использования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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