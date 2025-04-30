Биткоин-резервы правительств мира составили 2,3% от актива в обращении — CoinGecko Сегодня 04:04 — Технологии&Авто

Биткоин-резервы правительств мира составили 2,3% от актива в обращении — CoinGecko

По состоянию на апрель 2025 года правительства разных стран коллективно владеют более чем 463 741 BTC , что составляет около 2,3% от общего предложения биткоина.

Об этом говорится в отчете CoinGecko

По данным платформы, это количество меньше по сравнению с 529 591 BTC в июле 2024 года, что свидетельствует об активном управлении криптоактивами правительствами — от увеличения запасов до их продажи.

США остаются крупнейшим государственным владельцем биткоинов из 198 012 BTC (в эквиваленте $18,77 млрд на момент подготовки материала). Однако их объем сократился после реализации части активов. В марте 2025 года президент Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва криптовалют, консолидирующего конфискованные активы.

Вторым по размеру владельцем указывается Китай с 194 тыс. BTC ($18,4 млрд), в основном полученных после ликвидации мошеннической схемы PlusToken в 2019 году, отметили в CoinGecko.

Согласно отчету, Великобритания владеет 61 тыс. BTC (почти $5,8 млрд), конфискованными в ходе расследования финансовых преступлений. Правительство обсуждает, продавать ли эти активы для финансирования государственных нужд.

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Бутан накопил 8594 BTC ($815 млн) благодаря экологическому майнингу на гидроэлектростанциях.

По информации сервиса, Сальвадор стабильно увеличивает свои резервы, покупая 1 BTC ежедневно, достигнув 6135 BTC ($581,6 млн). Президент Наиб Букеле продолжает реализовывать стратегию интеграции биткоина в национальную экономику.

Украина получила в виде донатов 256 BTC ($24,3 млн долларов), полностью использованных для военных и гуманитарных нужд, указано в материале.

Напомним, что недавно украинские чиновники и предприниматели задекларировали имеющиеся у них криптовалюты за 2024 год. Особенно активно криптовалюту декларируют представители силовых структур.

История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможности в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.

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