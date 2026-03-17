Биржевой холдинг в Украине — что готовят НКЦБФР и ЕБРР

В Украине шагают к модернизации рынков капитала. В среду, 16 марта, состоялась встреча представителей Нацкомиссии по ценным бумагам и ЕБРР, в ходе которой обсудили планы по созданию биржевого холдинга и улучшению инфраструктуры финансовых рынков.
Таким образом хотят сделать работу бирж более прозрачной, эффективной и соответствующей европейским стандартам.

Что это предполагает

Обсуждаемая модель предполагает создание холдинговой компании, которая объединит ключевые элементы биржевой системы:
  • биржу,
  • депозитарий,
  • расчетный центр.
Такая интеграция поможет решить проблемы с ликвидностью, повысит эффективность работы и создаст современную инфраструктуру рынков капитала в соответствии со стандартами ЕС.

Как это будет работать

  • Холдинг будет создан с участием государства и стратегического инвестора.
  • После принятия соответствующего закона, планируется международный тендер для определения инвестора.
  • По результатам отбора победитель тендера создаст холдинговую компанию и приступит к формированию новой биржевой инфраструктуры.
В ходе встречи также обсуждались вопросы будущего регуляторного надзора за холдинговой структурой. Представители Комиссии отметили, что разработка соответствующей нормативной базы будет осуществляться с учетом европейского законодательства и практик регулирования финансовых групп, в частности что касается корпоративного управления и надзора за групповыми структурами.
По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжить технические консультации и сотрудничество по реализации этих проектов.
Светлана Вышковская
