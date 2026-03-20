Билеты на самолеты подорожают из-за войны в Иране Сегодня 07:55

Война на Ближнем Востоке повлияет на стоимость авиабилетов

Ведущие европейские авиакомпании в четверг заявили, что вынуждены будут перевести рост расходов на топливо на пассажиров. Причиной стало обострение войны в Иране и задержка нефтяных танкеров в Персидском заливе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Хотя многие перевозчики частично защищены от краткосрочных колебаний цен на нефть благодаря хеджированию, дополнительные расходы неизбежно повлияют на стоимость билетов.

Низкая маржинальность не позволяет покрыть расходы

Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири отметил, что любой рост расходов на топливо будет переведен на пассажиров.

В свою очередь руководитель Lufthansa Карстен Шпор подчеркнул, что прибыльность отрасли остается низкой: в среднем его компания зарабатывает около 10 евро (примерно 11 долларов) с одного пассажира.

По его словам, в таких условиях авиакомпании не имеют возможности самостоятельно компенсировать дополнительные расходы.

Фактор Ормузского пролива и цены на нефть

Длительный конфликт усугубляет риски дефицита горючего, поскольку нефтяные танкеры не могут проходить через Ормузский пролив.

Горючее остается одной из самых больших статей расходов авиакомпаний. Рост цены на нефть марки Brent более 118 долларов за баррель уже вынудил часть перевозчиков ввести топливные надбавки, а также сократить отдельные рейсы.

Пассажиры реагируют на возможное удорожание

На фоне ожидаемого роста цен пассажиры активнее бронируют билеты, пытаясь зафиксировать более низкие тарифы.

Американские авиакомпании уже сообщают о росте спроса. По их данным, премиальные туристы и деловые путешественники бронируют перелеты заранее.

Генеральный директор Air France-KLM Бен Смит отметил, что спрос на новые маршруты компании в Азию и Африку остается «очень высоким».

Lufthansa, по словам Карстена Шпора, добавила 40 дополнительных рейсов в Азию после сокращения присутствия на Ближнем Востоке. Новые рейсы были полностью забронированы в течение нескольких дней.

В то же время в среднесрочной перспективе ситуация может измениться. Как отметил Шпор, подорожание горючего и авиабилетов неизбежно повлияет на спрос.

По его словам, рынок еще покажет, как именно отреагирует на эти факторы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.