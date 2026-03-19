Европейская авиакомпания отменит тысячу рейсов из-за роста цен на топливо

Авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) в апреле отменит тысячу рейсов из-за резкого роста цен на топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом пишет The Independent.
Генеральный директор SAS Анко ван дер Верфф предупредил, что авиакомпания будет вынуждена повысить цены, если кризис будет длиться долго, и уже принял решение отменить некоторые рейсы, чтобы сэкономить средства.
«Мы отменяем несколько сотен рейсов в марте, но стараемся максимально сохранить пассажиропоток. После Пасхи мы увидим больше отмененных рейсов, поскольку в этот период всегда наблюдается спад. В апреле это будет минимум тысяча рейсов», — отметил гендиректор компании.
При этом авиакомпания выполняет более 5 тысяч рейсов в неделю.
Кроме того, в авиакомпании сообщили, что средняя стоимость рейса вырастет на 500 шведских крон (53,58 долларов), а трансатлантический рейс будет дороже примерно на 2 700 шведских крон (около 289 долларов).
«Цена на авиационное топливо удвоилась за десять дней. Хотя мы стараемся максимально компенсировать рост расходов, это удар, который поражает авиационную отрасль», — добавил Верфф.
Представитель SAS Александра Линдгрен Каукджи сообщила, что пострадавшие клиенты были проинформированы и им предложили перебронирование на другие рейсы.
По материалам:
УНІАН
