Билеты на польские поезда Intercity подешевеют — Finance.ua

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Билеты на польские поезда Intercity подешевеют

Личные финансы
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Билеты на польские поезда Intercity подешевеют
Билеты на польские поезда Intercity подешевеют
Польская пассажирская железнодорожная компания PKP Intercity с 1 марта 2023 года снизит стоимость билетов на скоростных поездах, которыми очень часто пользуются украинцы на пути в Европу.
Цены будут снижены на 11-15% в зависимости от категории поезда, сообщает пресс-служба польской железнодорожной компании.
«Введение более низких цен стало возможным благодаря дополнительным оптимизационным мерам и благодаря увеличению компенсации для PKP Intercity в 2023 году по Государственному договору о предоставлении услуг», — говорится в сообщении.
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Отметим, что с 11 января 2023 года PKP Intercity подняла цены на билеты, обосновывая это ростом операционных расходов, вызванных значительным ростом цен на электроэнергию.
Напомним, украинцам при пересечении польской границы необходимо предъявлять электронный документ diia.pl., чтобы не потерять статус PESEL UKR.
Путешествуя за границу на собственном авто, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

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По материалам:
Центр транспортних стратегій
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