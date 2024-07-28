Безработица в Польше упала до уровня 1990 года — Finance.ua

Безработица в Польше упала до уровня 1990 года Сегодня 22:24 — Мир

Безработица в Польше упала до уровня 1990 года

В Польше 16 млн человек работают полный рабочий день. Уровень безработицы сократился до 4,9%.

Об этом сообщает Wpost со ссылкой на данные Центрального статистического управления (GUS).

Сообщается, что количество официальных безработных в Польше сократилось в июне до 762 200 человек, что является самым низким показателем с июня 1990, когда было 699 000 безработных.

Уровень безработицы сократился до 4,9%. Подобный низкий показатель фиксировался в современной истории Польши дважды: в 1990 году и в июле 2022 года, когда на польском рынке начали занимать вакансии уехавшие из-за войны украинцы.

По данным GUS, в Польше работают 17,1 млн человек, из них 16 млн — на полной занятости.

Отмечается, что показатели безработицы польского статистического ведомства отличаются от данных, обнародованных Евростатом.

Европейская статистика показывает, что уровень безработицы в Польше составляет всего 3%, и это второй самый низкий показатель среди стран Евросоюза.

Самая низкая безработица в Чехии — 2,7%. Средний показатель по ЕС составляет 6%, а в зоне евро — 6,4%.

Высокий уровень безработицы в июне был зафиксирован в Испании (11,7%) и Греции (10,6%).

Економічна Правда По материалам:

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