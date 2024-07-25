В Польше расследуют деятельность почти сотни агрофирм, подозреваемых в махинациях с украинским зерном — СМИ — Finance.ua
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В Польше расследуют деятельность почти сотни агрофирм, подозреваемых в махинациях с украинским зерном — СМИ

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В Польше расследуют деятельность почти сотни агрофирм, подозреваемых в махинациях с украинским зерном — СМИ
В Польше расследуют деятельность почти сотни агрофирм, подозреваемых в махинациях с украинским зерном — СМИ
Польская прокуратура расследует деятельность 75 местных фирм, которые ввозили украинское зерно как техническое, а продавали как продовольственное. Обвинения предъявлены 17 лицам, большинство из которых — граждане Польши.
В Польше продолжается расследование в отношении как минимум 75 местных фирм, которые ввозили в страну зерно из Украины как техническое, а продавали его как продовольственное или кормовое. Об этом заявили в региональной прокуратуре в Жешуве, пишет Rzeczpospolit.
Согласно данным польских правоохранителей, махинации проводились в 2022—2023 годах. Отмечается, что только в 2022 году в Польшу из Украины ввезли 101 тыс. т технического зерна, а общий объем украинских зерновых за 16 месяцев превысил 4,3 млн т.
Первые обыски по делу о махинациях с зерном прошли в Польше в июне 2023 года, когда следственные действия проводились одновременно в 222 польских фирмах.
В то же время в прокуратуре подчеркивают, что объектом расследования являются компании, зарегистрированные в Польше. Украинских компаний нет, но есть граждане Украины как представители этих компаний.
Правоохранители признают, что большинство подозреваемых в расследовании являются гражданами Польши, но также гражданами Украины и Эстонии.
В общей сложности обвинения в рамках дела о махинациях с украинским зерном уже получили 17 человек.
По материалам:
УНН
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