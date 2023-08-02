Безработица в еврозоне на рекордно низком уровне — Finance.ua

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Безработица в еврозоне на рекордно низком уровне

Мир
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Безработица в еврозоне на рекордно низком уровне
Безработица в еврозоне на рекордно низком уровне
Уровень безработицы в странах еврозоны снизился до рекордного минимума в июне, что свидетельствует о положительном состоянии рынка труда на фоне слабого экономического роста.
Соответствующие данные во вторник опубликовал Евростат.
По данным статистического ведомства ЕС, уровень безработицы в еврозоне в прошлом месяце составил 6,4%. Это меньше, чем прогнозировали экономисты.
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В абсолютном измерении количество безработных в еврозоне в июне сократилось до чуть более 10,8 миллиона человек, или на 62 тысячи меньше, чем месяцем ранее.
В Евросоюзе безработица также снизилась до 5,9% по сравнению с 6,1% в мае. В то же время среди молодежи безработица в ЕС несколько выросла, а в еврозоне — упала.
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Экономисты, цитируемые Financial Times, указывают на уменьшение количества вакансий в Германии и Франции в июле и предупреждают, что рынок труда еврозоны может начать ослабевать из-за ожидаемого экономического спада до конца года.
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Кроме того, несмотря на рекордно низкую безработицу? количество часов занятости до сих пор ниже уровня пандемии COVID-19, такой же слабый рост уровня производительности.
Накануне Евростат сообщил, что инфляция в еврозоне снижается второй месяц подряд из-за падения цен на энергоносители и стала самой низкой с начала полномасштабной войны россии против Украины.
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По материалам:
Економічна Правда
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