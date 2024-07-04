Безос планирует продать акций Amazon еще на $5 миллиардов — Finance.ua

Безос планирует продать акций Amazon еще на $5 миллиардов
Американский миллиардер Джефф Безос обнародовал план продаж еще 25 миллионов акций Amazon.com Inc. на сумму 5 миллиардов долларов США.
Об этом сообщает Bloomberg.
За девять дней в феврале Безос продал акции на сумму около 8,5 миллиардов долларов США — впервые с 2021 года он продал акции компании.
Согласно подсчетам Bloomberg Billionaires Index, продажи еще 25 миллионов акций Amazon.com Inc увеличат общую сумму в этом году от продажи акций до примерно 13,5 миллиарда долларов.
При этом после последней продажи акций Безос все еще будет владеть почти 912 миллионами акций, или примерно 8,8% Amazon.
Отмечается, что он является вторым самым богатым человеком мира с состоянием 221,6 миллиарда долларов США.
Читайте также
Стоимость акций Amazon после закрытия торгов во вторник составила 200 долларов, что является самым высоким показателем с момента начала их торгов на бирже в 1997 году.
В этом году акции компании выросли на 32%, поскольку ожидается, что ее облачный бизнес выиграет от роста генеративных ИИ технологий.
Поделиться новостью