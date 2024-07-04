Безос планирует продать акций Amazon еще на $5 миллиардов — Finance.ua

Безос планирует продать акций Amazon еще на $5 миллиардов Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Безос планирует продать акций Amazon еще на $5 миллиардов

Американский миллиардер Джефф Безос обнародовал план продаж еще 25 миллионов акций Amazon.com Inc. на сумму 5 миллиардов долларов США.

Об этом сообщает Bloomberg

За девять дней в феврале Безос продал акции на сумму около 8,5 миллиардов долларов США — впервые с 2021 года он продал акции компании.

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Согласно подсчетам Bloomberg Billionaires Index, продажи еще 25 миллионов акций Amazon.com Inc увеличат общую сумму в этом году от продажи акций до примерно 13,5 миллиарда долларов.

При этом после последней продажи акций Безос все еще будет владеть почти 912 миллионами акций, или примерно 8,8% Amazon.

Отмечается, что он является вторым самым богатым человеком мира с состоянием 221,6 миллиарда долларов США.

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Стоимость акций Amazon после закрытия торгов во вторник составила 200 долларов, что является самым высоким показателем с момента начала их торгов на бирже в 1997 году.

В этом году акции компании выросли на 32%, поскольку ожидается, что ее облачный бизнес выиграет от роста генеративных ИИ технологий.

Укрінформ По материалам:

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