Джефф Безос возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg — Finance.ua

Джефф Безос возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg
Основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg.
Об этом сообщается на сайте Bloomberg, передает Укринформ.
Согласно приведенным данным, состояние Безоса на сегодняшний день составляет 205 миллиардов долларов, с начала года оно выросло на 27,9 млрд дол.
Французский бизнесмен Бернар Арно, имеющий контрольный пакет в компании LVMH, опустился на второе место, его состояние 203 млрд долларов.
Третью строчку рейтинга миллиардеров занимает основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, состояние которого оценивают в 202 млрд дол.
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В первую десятку самых богатых людей мира также вошли основатель Meta Марк Цукерберг ($169 млрд), соучредитель компании Google Ларри Пейдж ($156 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс ($152 млрд), бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер ($148 млрд), экс-президент Alphabet Сергей Брин ($147 млрд), основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон ($138 млрд) и американский инвестор и филантроп Уоррен Баффет ($133 млрд).
Единственным украинцем в списке является Ринат Ахметов, он занимает 451 место с состоянием 6,44 млрд дол. С начала года оно увеличилось на 598 миллионов долларов.
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