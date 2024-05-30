Джефф Безос возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg — Finance.ua

Джефф Безос возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg Сегодня 17:40 — Мир

Джефф Безос возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg

Основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg.

Об этом сообщается на сайте Bloomberg , передает Укринформ.

Согласно приведенным данным, состояние Безоса на сегодняшний день составляет 205 миллиардов долларов, с начала года оно выросло на 27,9 млрд дол.

Французский бизнесмен Бернар Арно, имеющий контрольный пакет в компании LVMH, опустился на второе место, его состояние 203 млрд долларов.

Третью строчку рейтинга миллиардеров занимает основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, состояние которого оценивают в 202 млрд дол.

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В первую десятку самых богатых людей мира также вошли основатель Meta Марк Цукерберг ($169 млрд), соучредитель компании Google Ларри Пейдж ($156 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс ($152 млрд), бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер ($148 млрд), экс-президент Alphabet Сергей Брин ($147 млрд), основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон ($138 млрд) и американский инвестор и филантроп Уоррен Баффет ($133 млрд).

Единственным украинцем в списке является Ринат Ахметов, он занимает 451 место с состоянием 6,44 млрд дол. С начала года оно увеличилось на 598 миллионов долларов.

Укрінформ По материалам:

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