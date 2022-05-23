Безопасно ли держать деньги на депозитах во время войны — Finance.ua
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Безопасно ли держать деньги на депозитах во время войны

Сегодня 08:04Кредит&Депозит
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Депозит — это отложенная сохранность собственных сбережений в банке. Как отмечают в Фонде гарантирования, именно безопасность средств в сегодняшних условиях для клиентов значительно важнее, чем непосредственно доходность этих депозитов.
Что нужно знать о безопасности своих средств на депозитах во время военного положения — рассказали специалисты ФГВФЛ.
Банки сократили депозитные ставки после начала войны, но сейчас падение ставок прекратилось.
«Гривневые средства хранятся на текущих и карточных счетах украинцев в ожидании окончания войны и роста депозитных ставок», — говорится в сообщении.
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Кроме того, военным и военнослужащим банки подняли ставку по депозитам и текущим счетам. Все, кто участвует в боевых действиях, могут получать на текущий счет ставку по депозиту.
Также банками введен «военный» депозит, которым могут воспользоваться члены их семей.
В настоящее время главными факторами размещения депозита в банковском учреждении являются:
  • защищенность вкладов;
  • понимание того, что деньги надежно хранятся;
  • банковская система работает стабильно;
  • есть постоянный доступ к своим сбережениям.

Забирают ли украинцы деньги из банков?

За I квартал 2022 г. зафиксировано увеличение суммы вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования.
По состоянию на 1 апреля 2022 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 703,12 млрд грн, что на 57,2 млрд грн больше показателя на 1 марта 2022 года.
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В ФГВФЛ говорят, что это свидетельствует о высоком уровне доверия граждан к банкам и государству.
Напомним, что с 13 апреля 2022 года во время действия в Украине военного положения и в течение 3 месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках-участниках Фонда распространяются 100% гарантии. После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

  • основная причина низкой ставки по депозитам — сокращение объемов нового кредитования;
  • банкиры и финансисты прогнозируют рост ставок по розничным депозитам, но произойдет это не ранее второй половины лета.
  • в Украине депозит — второе по популярности средство инвестирования после доллара «под матрасом». Этот инструмент достаточно прост, понятен и доступен, поэтому многие украинцы выбирают именно его. О том, что происходит с депозитами в Украине, читайте здесь.
Кстати, вы можете получить больше с вашего депозита. Finance.ua договорился с банками, чтобы вы могли получить «Бонус к депозиту». Деньги никогда не помешают. А выгодное увеличение процента можно оформить в три шага.

Получить больше с депозита

По материалам: Finance.ua
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