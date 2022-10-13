Беженцы из Украины в Польше, Чехии и Румынии: кем работают и сколько зарабатывают — Finance.ua

Беженцы из Украины в Польше, Чехии и Румынии: кем работают и сколько зарабатывают Сегодня 09:02 — Личные финансы

Беженцы из Украины в Польше, Чехии и Румынии: кем работают и сколько зарабатывают

У 82% беженцев из Украины не было опыта работы в Польше до полномасштабного вторжения, 89% никогда не работали в Чехии, а также 83% — в Румынии. При этом более половины планируют или уже получили работу: в Польше процент желающих составляет 63%, в Чехии — 52%. В Румынии менее трети украинских беженцев готовы работать.

Об этом говорится в исследовании настроений украинских беженцев в Польше, Чехии и Румынии, проведенном Миграционной платформой EWL.

«Сейчас у украинских беженцев есть возможность работать практически в каждой стране Европы по упрощенной процедуре трудоустройства. Поэтому они пользуются такой возможностью и мигрируют, чтобы найти лучшую работу и условия проживания. В то же время, работодатели в Польше, Чехии, Румынии, Германии или Голландии также охотно берут на работу беженцев из Украины. Но главное, что большая часть беженцев из Украины идет работать, несмотря на то, что в европейских странах они могут рассчитывать на социальные выплаты», — рассказала Мария Кузенко, руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL.

Работа в Польше

Чаще всего беженцы из Украины выбирают работу в Польше из-за культурной и географической близости и друзей или родственников в этой стране, а также из-за того, что Польша была самым популярным направлением работы и жизни экономических мигрантов до войны. Ее рынок труда — наиболее понятный для украинцев. Такая тенденция сохранилась и после 24 февраля. Кроме того, Польша первой быстро упростила процедуру легализации и трудоустройства беженцев из Украины.

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По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 1,36 млн беженцев из Украины получили в Польше временную охрану по состоянию на сентябрь. Министерство труда и социальной политики Польши рапортует о 430 тыс. трудоустроенных беженцев из Украины с начала полномасштабного вторжения. То есть около 2/3 от всего количества беженцев трудоспособного возраста (670 тыс.) имеют работу.

Большинство беженцев из Украины работают на физическом труде, который можно получить без знания польского языка и опыта. В основном это сфера логистики, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия электроники и автомобильной отрасли, сфера услуг.

Около половины беженцев из Украины в Польше (51%) получают зарплату от 500 до 1000 евро нетто (19,5-39 тыс. грн).

Работа в Чехии

Чехия, как и до полномасштабного вторжения, остается одной из главных стран трудовой миграции граждан Украины. В настоящее время страна предоставила убежище более 400 тыс. украинцев, по информации Чешской ассоциации регионов.

В Министерстве труда и социальной политики Чехии по состоянию на август на учете состоят более 101 тыс. украинских беженцев, которые нашли работу в стране. Причем, в основном — это работа на длительный срок.

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Украинские беженцы в Чехии зарабатывают в среднем 770–1250 евро в месяц (28 — 45 тыс. грн). Больше всего работы сейчас — на предприятиях машиностроительной и автомобильной отрасли.

Работа в Румынии

В отличие от Польши и Чехии, беженцы из Украины выбирали Румынию прежде всего из-за членства этой страны в НАТО (64%) в качестве временного убежища.

Больше всего беженцев в Румынию приехало с севера и юга Украины — из самых горячих точек войны в Украине. Далее треть всех беженцев планировали переезд в Польшу из-за опасений с поисками работы в Румынии. Только 27% беженцев планировали найти работу именно в Румынии.

В настоящее время в стране работает около 2 тыс. украинских беженцев. В основном это физический труд на предприятиях автомобильной отрасли со средней зарплатой в 400-500 евро (14,5-18 тыс. грн.)

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