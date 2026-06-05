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Без пересадок через полпланеты: Airbus тестирует самое долгое авиапутешествие в истории

Мир
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Airbus A350-1000ULR
Airbus A350-1000ULR, www.journal-aviation.com
Airbus сделал шаг к новому рекорду в авиации — компания создала самолет, способный лететь до 22 часов без посадки. Это открывает возможность прямых коммерческих рейсов между такими городами как Сидней и Лондон без традиционных пересадок.
Об этом пишет издание Newatlas.

От кораблей до реактивной эры

Маршруты между Австралией и Европой или США всегда были испытанием. После Второй мировой войны такое путешествие по морю могло длиться до четырех недель.
С появлением гидросамолетов путь сократился примерно до 12 дней, но с многочисленными остановками. А в эпоху реактивной авиации с 1959 года перелет занял около 33 часов и уже включал несколько дозаправок.
Несмотря на десятилетия развития, сегодня такие маршруты все еще обычно требуют как минимум водной пересадки — в Сингапуре, Дубае, Лос-Анджелесе или Далласе. Это добавляет часы к путешествию и риску задержек, потере багажа или проблемам со стыковками.
Конкретно для решения данной трудности авиакомпания Qantas запустила проект Project Sunris e. Его цель — создать прямые рейсы между Австралией и другими континентами.
Речь идет не только об удобстве пассажиров. Для авиаперевозчика это также способ получить больше премиальных доходов и снизить зависимость от транзитных хабов, регуляторных ограничений и геополитических рисков.

Самолет, летящий почти 10 тысяч миль

Ключевым элементом проекта стал новый самолет Airbus A350−1000ULR (Ultra Long Range) — специальная версия широкофюзеляжного лайнера для сверхдальних маршрутов.
Без пересадок через полпланеты: Airbus тестирует самое долгое авиапутешествие в истории
www.airbus.com
Первый тестовый полет прототипа состоялся 2 июня 2026 года в Тулузе. Он длился 3 часа 43 минуты, а самолет поднялся на высоту около 12 500 метров.
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Главное новшество модели — дополнительный топливный бак объемом 20 000 литров. Это увеличивает дальность полета примерно до 9700 морских миль (почти 18 000 км).
В стандартной конфигурации самолет рассчитан на 238 пассажиров в четырех классах. Также он получил обновленную систему охлаждения кухни, рассчитанную на сверхдлинные перелеты, где важны энергоэффективность и контроль условий на борту.

Когда ждать первые рейсы

После завершения испытаний самолет получит ливрею Qantas и будет передан авиакомпании. Следующий борт планируется поставить в апреле 2027 года.
В общей сложности авиакомпания рассчитывает получить флот из 12 таких самолетов.
Ранее мы рассказывали, что Airbus хочет собирать самолеты с помощью китайских гуманоидов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвиалинииПутешествия
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