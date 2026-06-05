Без пересадок через полпланеты: Airbus тестирует самое долгое авиапутешествие в истории Сегодня 06:09 — Мир

Airbus A350-1000ULR, www.journal-aviation.com

Airbus сделал шаг к новому рекорду в авиации — компания создала самолет, способный лететь до 22 часов без посадки. Это открывает возможность прямых коммерческих рейсов между такими городами как Сидней и Лондон без традиционных пересадок.

Об этом пишет издание Newatlas

От кораблей до реактивной эры

Маршруты между Австралией и Европой или США всегда были испытанием. После Второй мировой войны такое путешествие по морю могло длиться до четырех недель.

С появлением гидросамолетов путь сократился примерно до 12 дней, но с многочисленными остановками. А в эпоху реактивной авиации с 1959 года перелет занял около 33 часов и уже включал несколько дозаправок.

Несмотря на десятилетия развития, сегодня такие маршруты все еще обычно требуют как минимум водной пересадки — в Сингапуре, Дубае, Лос-Анджелесе или Далласе. Это добавляет часы к путешествию и риску задержек, потере багажа или проблемам со стыковками.

Конкретно для решения данной трудности авиакомпания Qantas запустила проект Project Sunris e. Его цель — создать прямые рейсы между Австралией и другими континентами.

Речь идет не только об удобстве пассажиров. Для авиаперевозчика это также способ получить больше премиальных доходов и снизить зависимость от транзитных хабов, регуляторных ограничений и геополитических рисков.

Самолет, летящий почти 10 тысяч миль

Ключевым элементом проекта стал новый самолет Airbus A350−1000ULR (Ultra Long Range) — специальная версия широкофюзеляжного лайнера для сверхдальних маршрутов.

www.airbus.com

Первый тестовый полет прототипа состоялся 2 июня 2026 года в Тулузе. Он длился 3 часа 43 минуты, а самолет поднялся на высоту около 12 500 метров.

Читайте также Могут ли авиакомпании повышать цену билета после его приобретения

Главное новшество модели — дополнительный топливный бак объемом 20 000 литров. Это увеличивает дальность полета примерно до 9700 морских миль (почти 18 000 км).

В стандартной конфигурации самолет рассчитан на 238 пассажиров в четырех классах. Также он получил обновленную систему охлаждения кухни, рассчитанную на сверхдлинные перелеты, где важны энергоэффективность и контроль условий на борту.

Когда ждать первые рейсы

После завершения испытаний самолет получит ливрею Qantas и будет передан авиакомпании. Следующий борт планируется поставить в апреле 2027 года.

В общей сложности авиакомпания рассчитывает получить флот из 12 таких самолетов.

Ранее мы рассказывали , что Airbus хочет собирать самолеты с помощью китайских гуманоидов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.