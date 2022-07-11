Бесплатный проезд для украинцев в Европе: где еще действуют льготы для беженцев — Finance.ua

Бесплатный проезд для украинцев в Европе: где еще действуют льготы для беженцев Сегодня 10:00 — Личные финансы

Бесплатный проезд для украинцев в Европе: где еще действуют льготы для беженцев

Некоторые Европейские страны на пятый месяц войны уже ограничили или отменили льготы на проезд в общественном транспорте для украинских беженцев. Право бесплатного проезда уже отменили в междугородных и международных поездах Польши, Германии, Швейцарии. Но ряд стран еще оставили льготы для украинцев. Но советуем проверять актуальную информацию об условиях проезда в транспорте стран ЕС, поскольку льготы могут быть отменены в любой момент.

Австрия

Здесь украинцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом Вены Wiener Linien до конца сентября.

Для поездок по всей стране украинцы могут оформить билет Not-Ticket Ukraine для бесплатного проезда в поездах ÖBB. Получить Not-Ticket Ukraine можно в поезде у персонала или в кассах ÖBB на вокзалах. «Not-Ticket Ukraine» действует на все поезда местного и междугороднего сообщения ÖBB в Австрии. Билет действителен для 2-го класса поездов. Бесплатный билет действует два дня: в день его получения и на следующий день.

Бельгия

В день прибытия в Бельгию украинские беженцы могут пользоваться правом бесплатного проезда в сети SNCB. Это международные поезда, следующие в/из Германии, Нидерландов, Люксембурга и Франции. Для этого необходимо предъявить билет DB «Helpukraine» или свой украинский паспорт, ID-карту или другое удостоверение личности.

Если вы остаетесь в Бельгии, необходимо зарегистрироваться в Бюро регистрации беженцев (Refugee Registration Centre), которое находится во дворце Brussels Expo Palais/зал 8 (Heysel). Это позволит бесплатно переехать к вашему месту проживания в Бельгии. В Бюро регистрации вам будет выдан универсальный билет Fedasil Bulk Ticket.

Болгария

Здесь украинцы до октября этого года могут бесплатно ездить в общественном транспорте города София. Для того, чтобы воспользоваться бесплатным проездом, нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и регистрационную карту временной защиты.

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Болгарская железная дорога (БДЖ) вместе с Румынским государственным железнодорожным пассажирским оператором CFR Călători предлагают украинцам бесплатные билеты по программе «HELP UKRAINE». Они позволяют пользоваться прямыми поездами из Румынии в Болгарию и обратно. Для этого нужно предъявить документ, подтверждающий гражданство или прописку в Украине.

Ирландия

Для новоприбывших беженцев предоставляется бесплатный проезд по железной дороге Iarnród Éireann или автобусом Bus Éireann от пункта прибытия в Ирландию до конечного пункта назначения. Чтобы воспользоваться этой поездкой, нужно предъявить в кассе станции отправления:

украинский паспорт;

подтверждение прибытия в Ирландию в течение последних семи дней (например, письмо посадочного талона авиакомпании, парома или электронное письмо с подтверждением);



подтверждение от зарегистрированной благотворительной организации, участвующей в реагировании на войну в Украине.

Литва

В Вильнюсе украинцы, уехавшие из страны из-за войны, могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. Украинцам нужно только предъявить контролерам документ, удостоверяющий личность. Таким правом могут воспользоваться иностранцы, которые легально проживали в Украине, но покинули страну из-за войны и прибыли в Вильнюс.

Италия

Украинские беженцы могут бесплатно путешествовать в поездах Trenitalia в течение максимум 5 дней с момента въезда в Италию, чтобы добраться до своего места назначения. Это касается междугородних и региональных соединений.

Люксембург

Бесплатный общественный транспорт по всей стране и для всех. Вы можете путешествовать на автобусе, поезде или трамвае. Билет нужно покупать только если вы хотите ехать первым классом в поезде или путешествовать через границу в Германию, Францию или Бельгию.

Нидерланды

Украинцы, въехавшие в Нидерланды и желающие ехать дальше, могут получить бесплатный дневной абонемент в любой кассе продажи билетов и обслуживания NS на крупных железнодорожных станциях. Следует предъявить свои украинские документы, удостоверяющие личность, и билет на поезд Германии, Бельгии, Франции или Австрии со сроком действия не более 24 часов.

Польша

Страна отменила все возможности бесплатного проезда, действовавшие с 24 февраля. Однако есть отдельные льготы в разных городах:

Щецин разрешил украинцам бесплатно пользоваться общественным транспортом до 30 сентября.

В Торуне можно оформить месячный проездной с пометкой UKR.

В Познани за 1 злотый можно купить социальный проездной в пунктах обслуживания клиентов ZTM сроком действия 30 дней. Для этого нужно получить Познанскую электронную агломерационную карту PEKA.

Румыния

Беженцы из Украины могут бесплатно добраться в Румынию из пограничного пункта пропуска Паланка, Республика Молдова. При предъявлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих въезд на территорию Румынии, украинцы могут получить бесплатный «Билет помощи Украине» («Ticket Help Ukraine»). Он действителен для поездов 2-го класса Regio и Interregio.

Словакия

Здесь действует бесплатный проезд для украинцев в поездах ZSSK (кроме поездов IC). Проездной документ можно получить в кассе или непосредственно в поезде, предъявив действительный паспорт, удостоверение личности или другой документ, подтверждающий гражданство Украины. Правом на бесплатный билет можно воспользоваться в день получения проездного документа и в течение следующих 4 дней, начиная со дня получения личного документа SLOVAK HELP или первого получения личного документа, подтверждающего статус временного убежища.

Венгрия

Беженцы из Украины могут бесплатно передвигаться по территории Венгрии в поездах MÁV-START es a GYSEV с билетами солидарности «Solidarity tickets». Их нужно покупать перед поездкой в кассе — они недоступны в торговых автоматах или онлайн. Также их можно приобрести в поездах у проводников. «Билеты солидарности» действительны только для 2-го класса поездов, на маршруте и в указанный на них временной промежуток.

Португалия

Португальская железная дорога CP — Comboios de Portugal предлагает поездки гражданам Украины или беженцам из Украины других национальностей, въезжающих на территорию Португалии. Путешествовать можно также с животными, которые в рамках исключений могут путешествовать без билетов и идентификационных документов. Бесплатный проезд действует в межрегиональных, региональных и городских поездах 2-го класса Celta и Intercidades. Чтобы воспользоваться возможностью бесплатного проезда, в кассах или поезде нужно предъявить паспорт, идентификационный документ гражданина Украины или подтверждение места жительства.

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Франция

Французская железнодорожная компания SNCF предоставляет одно бесплатное путешествие на своих поездах по Франции и другим европейским пунктам назначения исключительно людям, которые бегут от войны. По прибытии на вокзал нужно подойти в пункт продажи билетов. Чтобы получить билет, необходимо предъявить на вокзале агенту SNCF один из следующих документов: — паспорт или удостоверение личности, выданные в Украине; — билет немецкой железной дороги Deutsche Bahn «HELP UKRAINE»; карту иностранного резидента в Украине. Такая возможность также предоставляется и для получения билета на возвращение в Украину.

Хорватия

Хорватский перевозчик HŽ Putnički предоставляет бесплатные поездки гражданам Украины на всех внутренних железнодорожных маршрутах Хорватии во 2-м классе поездов. При предъявлении украинского паспорта/удостоверение личности/решения о разрешении на въезд в Хорватию беженцы имеют право на получение бесплатного транспортного билета на кассе или в поезде.

Чехия

Бесплатный проезд для украинских беженцев в общественном транспорте Праги доступен только в первые 5 дней по прибытии в страну. Далее есть возможность приобрести льготный проездной: в месяц — 165 крон (209 грн), в квартал — 444 кроны (563 грн). Украинцы могут бесплатно путешествовать в поездах RegioJet на маршруте Прага-Перемышль, забронировав билет в системе бронирования, в тарифе Občan UA.

Швеция

Здесь украинцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Стокгольме. Функцию действующего билета для поездок в общественном транспорте будут выполнять паспорт или ID-карта гражданина Украины. Покажите ваш украинский паспорт или ID-карту на билетной кассе или водителю автобуса.

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