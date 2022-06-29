В Украине вырастут цены на проезд в маршрутках — Finance.ua

В Украине вырастут цены на проезд в маршрутках Сегодня 19:15 — Личные финансы

Так, в июне цена на проезд в общественном транспорте в украинских городах повысилась на 5-10 гривен. При этом в июле стоимость проезда и дальше продолжит дорожать.

В частности, уже со 2 июля вырастет цена на проезд в городских маршрутках Одессы — она поднимется с 10 до 15 гривен за поездку. Городской совет принял данное решение из-за существенного повышения цен на горюче-смазочные материалы, в связи с чем, одесские перевозчики работают в убыток. Со 2 июля возрастет стоимость проезда в маршрутках Одессы. А вот ценник на проезд в городском электротранспорте (трамвае, троллейбусе) для одесситов не изменится — он останется на уровне 8 гривен за поездку. По проездному можно ездить за 7 гривен.

В Ровно также говорят о подорожании проезда — перевозчики требуют повысить стоимость проезда в маршрутках по городу до 14 грн, а в троллейбусах — до 10 грн. К причинам также относится подорожание дизельного топлива, запчастей и горюче-смазочных материалов.

О подорожании предупредили и жителей Луцка — предполагается, что ценник на проезд по городу повысится до 12-15 гривен. При этом пригородные маршрутки уже подняли стоимость проезда. Таким образом, за проезд с Кульчина до Луцка теперь придется отдать вместо 14 грн — 25 грн.

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