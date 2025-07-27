Бесплатное жилье в Финляндии: кто и как может получить — Finance.ua

Бесплатное жилье в Финляндии: кто и как может получить Сегодня 21:13 — Мир

Бесплатное жилье в Финляндии: кто и как может получить

Финляндия — единственная страна в Евросоюзе, где уровень бездомности стабильно снижается. Это стало возможным благодаря подходу Housing First. Его суть состоит в том, что человек сначала получает постоянное жилье, а потом уже другую помощь. В стране также действуют программы обеспечения бесплатного временного проживания в приютах или в центрах для беженцев.

Об этом пишет «Главком».

Как работает программа Housing First

Главный принцип Housing First — жилье является базовым правом человека, а не вознаграждением.

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Человек, который находится в сложных жизненных обстоятельствах, в первую очередь получает постоянную квартиру, а не временное убежище.

Дальше при необходимости ему оказывают поддержку — медицинскую, психологическую, финансовую.

Жилье не зависит от поведения, состояния здоровья или зависимостей. В рамках программы государство и местные власти сотрудничают с неприбыльными организациями.

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С 2008 года длительная бездомность уменьшилась более чем на 60%. Кроме того, выиграл и бюджет, ведь расходы на социальные службы, больницы и полицию сократились на 15−52 тысячи на каждого спасенного бездомного ежегодно.

Финляндия доказала, что борьба с бездомностью возможна, если государство инвестирует в людей.

Какие еще жилищные программы действуют в Финляндии

ARA-жилье — арендное жилье, предоставляемое людям с низким уровнем дохода. На него имеют право малоимущие, пенсионеры, молодежь, многодетные семьи, лица с инвалидностью. Плата ниже рыночной, однако аренда не полностью бесплатная. Подать заявку можно через муниципалитет или жилищные компании.

KELA — Финский социальный страховой институт оказывает помощь для покрытия расходов на жилье. Выплачивается ежемесячно, частично или полностью покрывая арендную плату. Получить его могут люди с низким доходом, студенты, семьи, безработные, пенсионеры. Не ограничивается муниципальной недвижимостью, можно получить даже при аренде личного жилья.

Приюты и временное жилье — для людей в кризисных ситуациях (бездомные, беженцы, жертвы домашнего насилия) предоставляется временное бесплатное жилье. Условия проживания могут быть базовыми, иногда с поддержкой социальных работников.

Жилье для беженцев и лиц с международной защитой. Если вы получили статус беженца или временную защиту в Финляндии, вам предоставляется временное жилье через центр приема. После получения вида на жительство — помощь в поиске постоянного жилья через муниципалитет.

Жилье для студентов — студенты могут подать заявку на недорогое жилье через студенческие жилищные фонды. Жилье субсидированное, не бесплатное, но гораздо дешевле рыночного.

Главком По материалам:

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