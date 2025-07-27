Бесплатное жилье в Финляндии: кто и как может получить — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бесплатное жилье в Финляндии: кто и как может получить

Мир
95
Бесплатное жилье в Финляндии: кто и как может получить
Бесплатное жилье в Финляндии: кто и как может получить
Финляндия — единственная страна в Евросоюзе, где уровень бездомности стабильно снижается. Это стало возможным благодаря подходу Housing First. Его суть состоит в том, что человек сначала получает постоянное жилье, а потом уже другую помощь. В стране также действуют программы обеспечения бесплатного временного проживания в приютах или в центрах для беженцев.
Об этом пишет «Главком».

Как работает программа Housing First

Главный принцип Housing First — жилье является базовым правом человека, а не вознаграждением.
Читайте также
Человек, который находится в сложных жизненных обстоятельствах, в первую очередь получает постоянную квартиру, а не временное убежище.
Дальше при необходимости ему оказывают поддержку — медицинскую, психологическую, финансовую.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

Жилье не зависит от поведения, состояния здоровья или зависимостей. В рамках программы государство и местные власти сотрудничают с неприбыльными организациями.
Читайте также
С 2008 года длительная бездомность уменьшилась более чем на 60%. Кроме того, выиграл и бюджет, ведь расходы на социальные службы, больницы и полицию сократились на 15−52 тысячи на каждого спасенного бездомного ежегодно.
Финляндия доказала, что борьба с бездомностью возможна, если государство инвестирует в людей.

Какие еще жилищные программы действуют в Финляндии

  • ARA-жилье — арендное жилье, предоставляемое людям с низким уровнем дохода. На него имеют право малоимущие, пенсионеры, молодежь, многодетные семьи, лица с инвалидностью. Плата ниже рыночной, однако аренда не полностью бесплатная. Подать заявку можно через муниципалитет или жилищные компании.
  • KELA — Финский социальный страховой институт оказывает помощь для покрытия расходов на жилье. Выплачивается ежемесячно, частично или полностью покрывая арендную плату. Получить его могут люди с низким доходом, студенты, семьи, безработные, пенсионеры. Не ограничивается муниципальной недвижимостью, можно получить даже при аренде личного жилья.
  • Приюты и временное жилье — для людей в кризисных ситуациях (бездомные, беженцы, жертвы домашнего насилия) предоставляется временное бесплатное жилье. Условия проживания могут быть базовыми, иногда с поддержкой социальных работников.
  • Жилье для беженцев и лиц с международной защитой. Если вы получили статус беженца или временную защиту в Финляндии, вам предоставляется временное жилье через центр приема. После получения вида на жительство — помощь в поиске постоянного жилья через муниципалитет.
  • Жилье для студентов — студенты могут подать заявку на недорогое жилье через студенческие жилищные фонды. Жилье субсидированное, не бесплатное, но гораздо дешевле рыночного.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems