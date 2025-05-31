В Финляндии хотят запретить гражданам беларуси покупать недвижимость — Finance.ua

В Финляндии хотят запретить гражданам беларуси покупать недвижимость
Министерство обороны Финляндии объявило, что гражданам беларуси нужно запретить покупать недвижимость в Финляндии.
Об этом сообщает Yle.
Ранее финский парламент принял закон, разрешающий оборонному ведомству блокировать сделки с недвижимостью для лиц или организаций, государство которых развязало агрессивную войну или может представлять угрозу безопасности Финляндии.
В минобороны отметили, что согласно решениям Совета ЕС и данным властям, россия и беларусь отвечают этим критериям.
Министерство хочет принять постановление в течение июня.
Вместе с тем, заявления на получение разрешений на операции с недвижимостью от граждан россии и беларуси, поданные до дня вступления указа в силу, будут рассматриваться в обычном порядке.
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