Беспилотники, цифровизация, нацсопротивление: Украина и НАТО определили приоритеты сотрудничества на 2026 год — Finance.ua
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Беспилотники, цифровизация, нацсопротивление: Украина и НАТО определили приоритеты сотрудничества на 2026 год

Казна и Политика
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Беспилотники, цифровизация, нацсопротивление: Украина и НАТО определили приоритеты сотрудничества на 2026 год
Беспилотники, цифровизация, нацсопротивление: Украина и НАТО определили приоритеты сотрудничества на 2026 год, Фото: mod.gov.ua
Старший наблюдательный Совет Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) провел третье заседание и определил приоритетные направления работы на 2026 год.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Основные направления работы

Среди приоритетов на следующий год:
  • развитие беспилотных систем и инноваций;
  • цифровизация и управление;
  • медицина и военное образование;
  • национальное сопротивление и тотальная оборона;
  • трансформация и взаимосовместимость
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«JATEC превращается в стратегический мост Украина-НАТО. Наша задача — не только адаптироваться к Альянсу, но и привносить в общую архитектуру безопасности уникальные решения, проверенные в бою. Украина уже не потребитель безопасности, а ее соавтор», — подчеркнул первый замминистра обороны Украины Сергей Боев.

Подписана техническая договоренность с НАТО

В ходе заседания была подписана Техническая договоренность между Министерством обороны Украины и штаб-квартирой Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО по вопросам трансформации. Документ закрепляет особый статус Украины в командной структуре НАТО.
Напомним, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что все 32 союзника по Альянсу в Вашингтоне подтвердили, что путь Украины к членству в НАТО необратим, хоть и не определили конечные временные рамки этого процесса.
Совместный Центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) вместе с партнерами провели работу над созданием «Платформы использования данных по усвоенным урокам при ведении боевых действий» (Lesson Learned Data Exploitation Platform — LL DEP).
По материалам:
Finance.ua
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