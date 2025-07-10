Беспилотники, цифровизация, нацсопротивление: Украина и НАТО определили приоритеты сотрудничества на 2026 год — Finance.ua

Беспилотники, цифровизация, нацсопротивление: Украина и НАТО определили приоритеты сотрудничества на 2026 год Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Беспилотники, цифровизация, нацсопротивление: Украина и НАТО определили приоритеты сотрудничества на 2026 год, Фото: mod.gov.ua

Старший наблюдательный Совет Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) провел третье заседание и определил приоритетные направления работы на 2026 год.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Основные направления работы

Среди приоритетов на следующий год:

развитие беспилотных систем и инноваций;

цифровизация и управление;

медицина и военное образование;

национальное сопротивление и тотальная оборона;

трансформация и взаимосовместимость

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«JATEC превращается в стратегический мост Украина-НАТО. Наша задача — не только адаптироваться к Альянсу, но и привносить в общую архитектуру безопасности уникальные решения, проверенные в бою. Украина уже не потребитель безопасности, а ее соавтор», — подчеркнул первый замминистра обороны Украины Сергей Боев.

Подписана техническая договоренность с НАТО

В ходе заседания была подписана Техническая договоренность между Министерством обороны Украины и штаб-квартирой Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО по вопросам трансформации. Документ закрепляет особый статус Украины в командной структуре НАТО.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил , что все 32 союзника по Альянсу в Вашингтоне подтвердили, что путь Украины к членству в НАТО необратим, хоть и не определили конечные временные рамки этого процесса.

Совместный Центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) вместе с партнерами провели работу над созданием «Платформы использования данных по усвоенным урокам при ведении боевых действий» (Lesson Learned Data Exploitation Platform — LL DEP).

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