Берлин и Париж соединили дневным скоростным поездом: расписание — Finance.ua
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Берлин и Париж соединили дневным скоростным поездом: расписание

Мир
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Берлин и Париж соединили дневным скоростным поездом: расписание
Берлин и Париж соединили дневным скоростным поездом: расписание, Фото: freepik
В конце 2023, после десятилетнего перерыва, Берлин и Париж соединили ночным скоростным поездом. Теперь же у него наконец-то появился дневной аналог, который позволит пассажирам путешествовать между немецкой и французской столицами быстрее, чем когда-либо.
Как ранее писало Euronews Travel, французский SNCF и немецкий Deutsche Bahn анонсировали запуск этого поезда в конце сентября 2024 года.

График движения поезда

Новый прямой поезд ICE будет курсировать ежедневно и проводить в пути около восьми часов, отправляясь с парижского вокзала Gare de l'Est в 9:55 утра и прибывая на главный вокзал Берлина в 6:03 вечера.
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В обратном направлении поезд будет отправляться в 11.54 утра и прибывать в 7.55 вечера.

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Стоимость билетов — от 59 евро в одну сторону.
До сегодняшнего дня поездка в дневное время между Берлином и Парижем предполагала пересадку и обычно занимала от 9 до 10,5 часа (и если без задержек, которыми печально известны германские поезда).
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Тем временем, ночной прямой поезд ÖBB Nightjet преодолевает путь между двумя столицами чуть более 13 часов, а курсирует он всего три раза в неделю — во вторники, четверги и субботы.
По материалам:
УНІАН
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