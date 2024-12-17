«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на рождественские и новогодние праздники (расписание) — Finance.ua
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«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на рождественские и новогодние праздники (расписание)

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на рождественские и новогодние праздники (расписание)
«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на рождественские и новогодние праздники (расписание)
Как сообщила укразализныця, «делаем все возможное, чтобы вы могли безопасно и удобно добраться до родных, чтобы наши защитники вернулись в теплые объятия своих близких, а дети могли насладиться беззаботными каникулами».

Расписание

Поезд № 159/160 Киев — Трускавец. Отправление из Киева и Трускавца: 23, 24, 30, 31 декабря 2024. Мы поможем вам добраться до бальнеологического курорта через Львов и Дрогобыч.
  • Поезд № 291/292 Киев — Львов Отправление из Киева и Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024, а также 3, 4, 5 января 2025 года.
  • Поезд № 168/167 Одесса — Львов. Отправление из Одессы и Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 декабря 2024 и 4, 5, 11, 12 января 2025 года. Поезд, который довезет теплоту южных улиц во Львов!
  • Поезд № 265/266 Киев — Одесса. Отправление из Киева и Одессы: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024, а также 5 и 12 января 2025 года.
  • Поезд № 249/250 Киев — Черновцы. Отправление из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 года и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.
  • Поезд № 235/236 Киев — Ужгород. Отправление из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.
По материалам:
Finance.ua
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