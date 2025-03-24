Белый дом сужает пошлины, однако они все же могут затронуть импорт из россии — Finance.ua
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Белый дом сужает пошлины, однако они все же могут затронуть импорт из россии

Мир
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Белый дом сужает пошлины, которые вступят в силу со 2 апреля. Больше не ожидается, что таможенные пошлины на промышленные сектора (автомобили и микрочипы) будут объявлены на эту дату, хотя основные торговые партнеры все же пострадают от так называемых взаимных пошлин. В частности, Мексика, россия, Япония, Южная Корея и Вьетнам.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Трамп объявил 2 апреля «Днем освобождения» для США. Именно тогда американский президент собирается ввести так называемые «взаимные тарифы», которые должны сравнять тарифы США с пошлинами, взимаемыми их торговыми партнерами, а также тарифы на автомобильную и фармацевтическую промышленность.
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«Однако эти отраслевые тарифы вряд ли будут объявлены 2 апреля», — отметил представитель администрации Трампа. Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать, когда какие-то из этих пошлин вступят в силу.
«Команда Трампа может ввести тарифы в действие почти немедленно, 2 апреля, используя чрезвычайные экономические полномочия», — сообщили источники, подчеркнув, что окончательные решения еще не приняты.
В феврале же официальный представитель Белого дома заявил, что отчет по взаимным тарифам может быть опубликован в тот же день, но введение состоится позже.
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По мнению экспертов, взаимные пошлины сейчас более целенаправленны, чем было изначально, хотя они все равно поразят страны, на которые приходится большинство импорта США.
Сейчас администрация сосредотачивается на применении таможенных пошлин примерно до 15% стран с постоянным торговым дисбалансом с США. Те страны, на которые приходится большая часть внешней торговли США, особенно сильно пострадают от повышения пошлин.
«Ожидается, что целевые страны будут близки к тем, которые назвал торговый представитель США в сообщении Федерального реестра в прошлом месяце. Это страны Большой двадцатки и Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Европейский Союз, Индия, Япония, Южная Корея, Мексика, россия, Вьетнам и т. д.», — сообщил источник.
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Ранее Белый дом рассматривал возможность группирования торговых партнеров в три уровня: высокие, средние и низкие тарифы, но в последние недели отказался от этого плана в пользу предоставления каждой целевой стране индивидуального номера тарифа.
По материалам:
УНН
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