Белый дом предложил прекратить финансирование ООН и НАТО — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Белый дом предложил прекратить финансирование ООН и НАТО

Мир
110
Белый дом предложил прекратить финансирование ООН и НАТО
Белый дом предложил прекратить финансирование ООН и НАТО
Администрация президента Дональда Трампа предложила вдвое сократить бюджет Государственного департамента США, уменьшить количество дипломатов и посольств, а также прекратить финансирование международных организаций, включая ООН и НАТО.
Об этом сообщили во вторник, 15 апреля, агентства Reuters и Associated Press (AP).

Бюджет Госдепа хотят урезать вдвое

Они ссылаются на документ Административно-бюджетного управления США (Office of Management and Budget, OMB) о бюджете Госдепартамента на 2026 год финансовый год, то есть с 1 октября 2025 года. Финансирование планируется урезать на 50 процентов или примерно на 30 миллиардов долларов.
По данным Reuters, Белый дом предлагает закрыть 10 посольств и 17 консульств США за границей, в основном в Африке и Европе. Сокращения коснутся не только Госдепа, но и Агентства США по международному развитию (USAID), функции которого перешли к внешнеполитическому ведомству.
Читайте также
Согласно данным AP, документ предусматривает прекращение финансирования ООН и НАТО, двукратное сокращение зарубежной помощи, остановку финансирования здравоохранения за рубежом, за исключением небольших сумм по преодолению ВИЧ, туберкулеза и малярии.

Документ может быть отклонен

Агентство отмечает, что документ носит предварительный характер и по всей вероятности не будет одобрен ни Госдепом, ни Конгрессом США, который будет утверждать госбюджет на 2026 год. «Окончательные решения о финансировании еще не приняты», — сказала представитель OMB.
О предложении остановить финансирование ООН и НАТО пишет и газета The New York Times, также ознакомившаяся с документом. По ее версии, также предлагается сократить поддержку международных миротворческих операций, свернуть все образовательные и культурные программы за рубежом.
Читайте также
Газета The Washington Post со ссылкой на тот же документ пишет, что сокращение бюджета Госдепа, по проекту Белого дома, должно составить 27 млрд долларов или 48 процентов.
Документ ОМВ анализирует и портал Politico. По его данным, планируется закрыть и ряд посольств в Океании. Кроме того, Белый дом предлагает создать новую программу на 2,1 млрд долларов под названием America First Opportunities Fund («Фонд возможностей «Америка превыше всего»). Подробная информация о ней не предоставляется.
По материалам:
Deutsche Welle
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems