Белый дом предложил прекратить финансирование ООН и НАТО — Finance.ua

Белый дом предложил прекратить финансирование ООН и НАТО Сегодня 13:14 — Мир

Белый дом предложил прекратить финансирование ООН и НАТО

Администрация президента Дональда Трампа предложила вдвое сократить бюджет Государственного департамента США, уменьшить количество дипломатов и посольств, а также прекратить финансирование международных организаций, включая ООН и НАТО.

Об этом сообщили во вторник, 15 апреля, агентства Reuters Associated Press (AP).

Бюджет Госдепа хотят урезать вдвое

Они ссылаются на документ Административно-бюджетного управления США (Office of Management and Budget, OMB) о бюджете Госдепартамента на 2026 год финансовый год, то есть с 1 октября 2025 года. Финансирование планируется урезать на 50 процентов или примерно на 30 миллиардов долларов.

По данным Reuters, Белый дом предлагает закрыть 10 посольств и 17 консульств США за границей, в основном в Африке и Европе. Сокращения коснутся не только Госдепа, но и Агентства США по международному развитию (USAID), функции которого перешли к внешнеполитическому ведомству.

Согласно данным AP, документ предусматривает прекращение финансирования ООН и НАТО, двукратное сокращение зарубежной помощи, остановку финансирования здравоохранения за рубежом, за исключением небольших сумм по преодолению ВИЧ, туберкулеза и малярии.

Документ может быть отклонен

Агентство отмечает, что документ носит предварительный характер и по всей вероятности не будет одобрен ни Госдепом, ни Конгрессом США, который будет утверждать госбюджет на 2026 год. «Окончательные решения о финансировании еще не приняты», — сказала представитель OMB.

О предложении остановить финансирование ООН и НАТО пишет и газета The New York Times, также ознакомившаяся с документом. По ее версии, также предлагается сократить поддержку международных миротворческих операций, свернуть все образовательные и культурные программы за рубежом.

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Газета The Washington Post со ссылкой на тот же документ пишет, что сокращение бюджета Госдепа, по проекту Белого дома, должно составить 27 млрд долларов или 48 процентов.

Документ ОМВ анализирует и портал Politico. По его данным, планируется закрыть и ряд посольств в Океании. Кроме того, Белый дом предлагает создать новую программу на 2,1 млрд долларов под названием America First Opportunities Fund («Фонд возможностей «Америка превыше всего»). Подробная информация о ней не предоставляется.

Deutsche Welle По материалам:

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