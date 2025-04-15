В США представили законопроект о дальнейшей поддержке Украины и санкциях против россии — Finance.ua
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В США представили законопроект о дальнейшей поддержке Украины и санкциях против россии

Казна и Политика
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В США представили законопроект о дальнейшей поддержке Украины и санкциях против россии
В США представили законопроект о дальнейшей поддержке Украины и санкциях против россии
Представитель Демократической партии США Грег Микс представил законопроект о поддержке Украины, предусматривающий финансирование безопасности и послевоенное восстановление, а также жесткие санкции против россии.
Об этом пишет Reuters, ознакомившийся с этим законопроектом.
Согласно ему, Украина должна получить финансовую помощь для послевоенного восстановления. Документ также предусматривает создание должности специального координатора по вопросам восстановления.
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Также законопроект имеет целью выделить средства для закупки оружия и военного оборудования и ввести дополнительные санкции против россии.
Официально этот законопроект еще не обнародован. Его подали через две недели после того, как республиканцы и демократы в Сенате представили другой закон о санкциях против россии, которые наложат, если она откажется участвовать в мирных переговорах с Украиной.
Какова будет дальнейшая судьба этого законопроекта, пока неясно. Один из конгрессменов сказал Reuters: «Очевидно, что этот законопроект станет частью законодательной дискуссии».
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Напомним, Дональд Трамп подписал указ, которым еще на один год продлил санкции против россии, введенные в апреле 2021 года Джо Байденом из-за вредной внешней деятельности правительства россии и расширенные в марте 2022 года после полномасштабного вторжения россии в Украину.
Отмечается, что 15 апреля 2021 года президент США издал указ 14024, объявив режим чрезвычайной ситуации национального масштаба, в рамках которого могут вводиться санкции против физлиц и юрлиц, представляющих угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США из-за вредной иностранной деятельности правительства.
По материалам:
hromadske
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