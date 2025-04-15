В США представили законопроект о дальнейшей поддержке Украины и санкциях против россии — Finance.ua

В США представили законопроект о дальнейшей поддержке Украины и санкциях против россии Сегодня 10:44 — Казна и Политика

В США представили законопроект о дальнейшей поддержке Украины и санкциях против россии

Представитель Демократической партии США Грег Микс представил законопроект о поддержке Украины, предусматривающий финансирование безопасности и послевоенное восстановление, а также жесткие санкции против россии.

Об этом пишет Reuters, ознакомившийся с этим законопроектом.

Согласно ему, Украина должна получить финансовую помощь для послевоенного восстановления. Документ также предусматривает создание должности специального координатора по вопросам восстановления.

Также законопроект имеет целью выделить средства для закупки оружия и военного оборудования и ввести дополнительные санкции против россии.

Официально этот законопроект еще не обнародован. Его подали через две недели после того, как республиканцы и демократы в Сенате представили другой закон о санкциях против россии, которые наложат, если она откажется участвовать в мирных переговорах с Украиной.

Какова будет дальнейшая судьба этого законопроекта, пока неясно. Один из конгрессменов сказал Reuters: «Очевидно, что этот законопроект станет частью законодательной дискуссии».

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Напомним, Дональд Трамп подписал указ, которым еще на один год продлил санкции против россии, введенные в апреле 2021 года Джо Байденом из-за вредной внешней деятельности правительства россии и расширенные в марте 2022 года после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Отмечается, что 15 апреля 2021 года президент США издал указ 14024, объявив режим чрезвычайной ситуации национального масштаба, в рамках которого могут вводиться санкции против физлиц и юрлиц, представляющих угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США из-за вредной иностранной деятельности правительства.

hromadske По материалам:

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