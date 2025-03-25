Сенаторы США призвали Белый дом передать замороженные активы рф на поддержку Украины, — Reuters Сегодня 15:15 — Мир

Сенаторы США призвали Белый дом передать замороженные активы рф на поддержку Украины, — Reuters

Группа сенаторов в США обратилась в администрацию президента Дональда Трампа с призывом передать Украине более 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Ранее Белый дом использовал только проценты из этих средств для помощи Киеву.

Как сообщает Reuters, письмо госсекретарю США Марко Рубио подписали сенаторы-республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм, а также демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн. В нем они спрашивают: «Рассматривает ли администрация возможность использования всех доступных финансовых инструментов для усиления давления на россию, чтобы она прекратила войну?»

Также сенаторы интересуются, считает ли Белый дом, что замороженные активы рф следует использовать как рычаг в переговорах с москвой, и если да, то каким образом.

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Как отмечает Reuters, это письмо является одним из редких случаев, когда влиятельные республиканцы публично призывают администрацию Трампа к более жесткой политике в отношении россии.

«Проукраинские республиканцы в Конгрессе в основном хранили молчание, с тех пор, как Трамп скорректировал курс США в сторону более мягкой позиции по отношению к москве, которая начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году», — говорится в материале.

Письмо было отправлено за несколько дней до начала переговоров между американской и российской делегациями в Саудовской Аравии. США пытаются достичь договоренностей по прекращению огня на море, что может стать шагом к более широкому перемирию.

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После войны США и их европейские союзники заблокировали российские суверенные активы на сумму 300−350 миллиардов долларов. Эти средства хранятся в виде государственных облигаций в финансовых учреждениях Европы и США.

По данным Reuters, всего около 7 миллиардов долларов размещены в Штатах. Европейские страны до сих пор обсуждают юридические аспекты возможного использования этих активов, рассматривая несколько вариантов.

Пока США и ЕС согласились только на использование прибыли от процентов замороженных активов для предоставления кредитов Украине, но не самих средств.

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В 2024 году Конгресс США принял «Акт о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев», которым разрешается президенту США передавать Украине конфискованные российские активы.

россия же называет такие инициативы «воровством». По данным западных СМИ, москва может согласиться на использование части замороженных активов для восстановления Украины, но настаивает, чтобы часть средств ушла на территории, находящиеся под ее оккупацией.

Українські Новини По материалам:

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