Бельгия выделит миллион евро на противоминную деятельность в Украине — Finance.ua
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Бельгия выделит миллион евро на противоминную деятельность в Украине

Казна и Политика
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Бельгия выделит миллион евро на противоминную деятельность в Украине
Бельгия выделит миллион евро на противоминную деятельность в Украине
Программа развития ООН (UNDP) в Украине подписала финансовое соглашение на сумму 1 млн евро с правительством Бельгии для реализации Проекта UNDP по противоминной деятельности.
Как передает ПРООН, это соглашение будет реализовываться до 31 декабря 2025 года.
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«Вклад Бельгии в Проект противоминной деятельности станет важным для усиления безопасности и защиты общин, пострадавших от взрывоопасных предметов, поддержки гуманитарного разминирования, а также создания более безопасной среды для экономического и социального развития Украины», — отметили в ПРООН.
Проект UNDP по противоминной деятельности в Украине призван уменьшить угрозу и влияние наземных мин и взрывоопасных пережитков войны посредством ряда мер, в том числе операций по обследованию и разминированию, информированию о рисках, оказании помощи пострадавшим и адвокации противоминной деятельности.
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Проект также фокусируется на развитии потенциала государственных органов с целью повышения их способности эффективно управлять и координировать усилия по противоминной деятельности.
Донорами Проекта UNDP по противоминной деятельности являются правительства Бельгии, Хорватии, Дании, Франции, Республики Корея, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.
По материалам:
Укрінформ
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