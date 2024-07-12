Бельгия выделит миллион евро на противоминную деятельность в Украине — Finance.ua

Бельгия выделит миллион евро на противоминную деятельность в Украине Сегодня 07:47 — Казна и Политика

Бельгия выделит миллион евро на противоминную деятельность в Украине

Программа развития ООН (UNDP) в Украине подписала финансовое соглашение на сумму 1 млн евро с правительством Бельгии для реализации Проекта UNDP по противоминной деятельности.

Как передает ПРООН, это соглашение будет реализовываться до 31 декабря 2025 года.

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«Вклад Бельгии в Проект противоминной деятельности станет важным для усиления безопасности и защиты общин, пострадавших от взрывоопасных предметов, поддержки гуманитарного разминирования, а также создания более безопасной среды для экономического и социального развития Украины», — отметили в ПРООН.

Проект UNDP по противоминной деятельности в Украине призван уменьшить угрозу и влияние наземных мин и взрывоопасных пережитков войны посредством ряда мер, в том числе операций по обследованию и разминированию, информированию о рисках, оказании помощи пострадавшим и адвокации противоминной деятельности.

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Проект также фокусируется на развитии потенциала государственных органов с целью повышения их способности эффективно управлять и координировать усилия по противоминной деятельности.

Донорами Проекта UNDP по противоминной деятельности являются правительства Бельгии, Хорватии, Дании, Франции, Республики Корея, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Укрінформ По материалам:

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